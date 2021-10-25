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Баскетбол. Женская сборная Беларуси U15 вышла в полуфинал FIBA ​​Skills Challenge

25 октября 2021 20:34
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Новости Беларуси. Женская сборная Беларуси, составленная из игроков до 15 лет, вышла в полуфинал мирового конкурса баскетбольного мастерства, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Баскетбол. Женская сборная Беларуси U15 вышла в полуфинал FIBA ​​Skills Challenge-1

В 1/4 финала оказывали сопротивление представительницы Латвии, над которыми наши девушки одержали уверенную победу с итоговым счетом 141:126. Ранее на групповом этапе белоруски победили Камерун и Суринам, но уступили Австралии. А в 1/8 финала не оставили шансов Ирану.

Полуфинал состоится 26 октября. Противостоять нашим спортсменкам будут сверстницы из Польши.

# Баскетбол # Фотофакт

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