Алексей Бага о победе над «Витебском»: шажок ещё один сделали, осталось совсем чуть-чуть

Новости Беларуси. Завершился 27-й тур чемпионата Беларуси по футболу. Болельщики смогли насладиться дуэлями 14 команд, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Завершился 27-й тур чемпионата Беларуси по футболу. Болельщики смогли насладиться дуэлями 14 команд, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Лидеры турнирной таблицы сумели избежать потери очков. «Шахтер» на выезде минимально обыграл «Витебск» – 2:1. При этом поединок получился тяжелым. Все мячи были забиты в первые 25 минут. Победа позволила подопечным Алексея Баги приблизиться к чемпионству.
Алексей Бага, главный тренер ФК «Шахтер»:
Наверное, буду краток. Очевидно, тяжелые три очка, тяжелый выезд, и приятно, что шажок еще один сделали, осталось совсем чуть-чуть, как говорится. Тем не менее сил и эмоций потратили очень много. Через два-три дня еще один выезд, поэтому некогда радоваться. Тем не менее за профессиональное отношение, за работу на поле ребятам благодарность огромная. Это полностью их заслуга, их три очка. В общем-то, идем дальше.
Главный соперник «горняков» борисовский БАТЭ также вышел победителем в своем противостоянии. На выезде «желто-синие» обыграли «Неман» – 2:0. Первый тайм оказался безголевым, но после перерыва подопечные Виталия Жуковского отличились дважды. Турнирную таблицу возглавляет «Шахтер», вслед за ним расположился БАТЭ, а замыкает тройку минское «Динамо». При этом лидеру чемпионата осталось набрать всего три очка, чтобы завоевать долгожданный титул.
Полные результаты матчей – на экране.
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