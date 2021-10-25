Алексей Бага о победе над «Витебском»: шажок ещё один сделали, осталось совсем чуть-чуть

Алексей Бага, главный тренер ФК «Шахтер»:

Наверное, буду краток. Очевидно, тяжелые три очка, тяжелый выезд, и приятно, что шажок еще один сделали, осталось совсем чуть-чуть, как говорится. Тем не менее сил и эмоций потратили очень много. Через два-три дня еще один выезд, поэтому некогда радоваться. Тем не менее за профессиональное отношение, за работу на поле ребятам благодарность огромная. Это полностью их заслуга, их три очка. В общем-то, идем дальше.