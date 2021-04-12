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«Уровень скорости растёт». В Минске началось первенство РЦОП по теннису

12 апреля 2021 19:39
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Новости Беларуси. В Минске стартовало первенство РЦОП по теннису. Сильнейшие спортсмены в возрасте до 14 лет определят лучших в одиночном и парном разрядах, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Уровень скорости растёт». В Минске началось первенство РЦОП по теннису-1

Организаторы приняли решение составить максимально расширенные сетки без квалификации. В заявочных протоколах значатся 61 спортсменка и 29 теннисистов. В соревнованиях принимают участие представители не только Минска, но и ребята из регионов: Гродно, Гомель, Могилев, Витебск и Барановичи.

«Уровень скорости растёт». В Минске началось первенство РЦОП по теннису-4

Никита Гераскин, судья соревнований:
Турниров сейчас не так много проводится, сложнее выехать за границу. Белорусская теннисная федерация так помогает своим спортсменам. В принципе, уровень скорости растет, видно, насколько игроки прибавляют благодаря таким турнирам. Они и в тактическом плане, и в физическом становятся только лучше.

«Уровень скорости растёт». В Минске началось первенство РЦОП по теннису-7

Завершится первенство в субботу, 17 апреля. Этот турнир входит в серию стартов «Белорусский теннисный тур».

# Теннис # Никита Гераскин # Фотофакт

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