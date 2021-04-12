«Уровень скорости растёт». В Минске началось первенство РЦОП по теннису

Новости Беларуси. В Минске стартовало первенство РЦОП по теннису. Сильнейшие спортсмены в возрасте до 14 лет определят лучших в одиночном и парном разрядах, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. В Минске стартовало первенство РЦОП по теннису. Сильнейшие спортсмены в возрасте до 14 лет определят лучших в одиночном и парном разрядах, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Организаторы приняли решение составить максимально расширенные сетки без квалификации. В заявочных протоколах значатся 61 спортсменка и 29 теннисистов. В соревнованиях принимают участие представители не только Минска, но и ребята из регионов: Гродно, Гомель, Могилев, Витебск и Барановичи.
Никита Гераскин, судья соревнований:
Турниров сейчас не так много проводится, сложнее выехать за границу. Белорусская теннисная федерация так помогает своим спортсменам. В принципе, уровень скорости растет, видно, насколько игроки прибавляют благодаря таким турнирам. Они и в тактическом плане, и в физическом становятся только лучше.
Завершится первенство в субботу, 17 апреля. Этот турнир входит в серию стартов «Белорусский теннисный тур».