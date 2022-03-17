Баскетбол. «Цмоки-Минск» на выезде одолели «Астану» в матче Единой Лиги ВТБ

Поединок выдался напряженным. «Драконы» активно начали игру и к большому перерыву имели отрыв в 11 очков. Казалось, что гости должны спокойно оформить победу. Но хозяева уверенно провели третью и четвертую четверти. А под занавес основного времени сравняли цифры на табло, переведя встречу в овертайм. Где наши парни все-таки добились виктории. Самым результативным игроком в составе белорусского клуба стал Евгений Белянков, в активе которого 15 баллов.