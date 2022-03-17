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Баскетбол. «Цмоки-Минск» на выезде одолели «Астану» в матче Единой Лиги ВТБ

17 марта 2022 19:36
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Новости Беларуси. Баскетболисты «Цмоки-Минск» на выезде в очередном матче Единой Лиги ВТБ одолели «Астану» – 65:64, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Баскетбол. «Цмоки-Минск» на выезде одолели «Астану» в матче Единой Лиги ВТБ-1

Поединок выдался напряженным. «Драконы» активно начали игру и к большому перерыву имели отрыв в 11 очков. Казалось, что гости должны спокойно оформить победу. Но хозяева уверенно провели третью и четвертую четверти. А под занавес основного времени сравняли цифры на табло, переведя встречу в овертайм. Где наши парни все-таки добились виктории. Самым результативным игроком в составе белорусского клуба стал Евгений Белянков, в активе которого 15 баллов.

# Баскетбол # Евгений Белянков # Фотофакт

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