НХЛ. Белорус Егор Шарангович забросил шайбу в матче против «Калгари»

Егор Шарангович отличился в очередном матче чемпионата НХЛ. Но несмотря на успех нашего земляка, его «Нью-Джерси» уступил на выезде «Калгари» со счетом 3:6, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорус забросил шайбу на 44-й минуте, провел на площадке 17 минут 29 секунд, пять раз угрожал воротам соперника, заблокировал один выстрел и заработал -2 по итогам матча.

«Нью-Джерси» после 61-й игры находится на 12-м месте в Восточной конференции. Следующий матч «Девилз» проведут в субботу, 19 марта. Игра пройдет на выезде. Их соперником станет «Эдмонтон».