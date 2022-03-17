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НХЛ. Белорус Егор Шарангович забросил шайбу в матче против «Калгари»

17 марта 2022 13:05
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Егор Шарангович отличился в очередном матче чемпионата НХЛ. Но несмотря на успех нашего земляка, его «Нью-Джерси» уступил на выезде «Калгари» со счетом 3:6, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

НХЛ. Белорус Егор Шарангович забросил шайбу в матче против «Калгари»-1

Белорус забросил шайбу на 44-й минуте, провел на площадке 17 минут 29 секунд, пять раз угрожал воротам соперника, заблокировал один выстрел и заработал -2 по итогам матча.

«Нью-Джерси» после 61-й игры находится на 12-м месте в Восточной конференции. Следующий матч «Девилз» проведут в субботу, 19 марта. Игра пройдет на выезде. Их соперником станет «Эдмонтон».

# Хоккей # Егор Шарангович # Фотофакт

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