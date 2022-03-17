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«Борьба очень сложная, во всяком случае для меня». Белоруска завоевала золото на паралимпийском турнире в России

17 марта 2022 15:24
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Новости Беларуси. Две медали в первый день. Белорусские паралимпийцы удачно стартовали на международном турнире «Мы вместе. Спорт» в Ханты-Мансийске. Обе награды завоеваны в лыжных гонках, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Борьба очень сложная, во всяком случае для меня». Белоруска завоевала золото на паралимпийском турнире в России-1

Золото на счету Валентины Шиц. Серебро взяла Светлана Сахоненко.

«Борьба очень сложная, во всяком случае для меня». Белоруска завоевала золото на паралимпийском турнире в России-4

Валентина Шиц, победительница турнира:
Борьба очень сложная, во всяком случае для меня. Выложилась полностью. Сил не осталось практически. Поэтому борьба очень достойная, я считаю.

# Спортивные соревнования # Валентина Шиц # Светлана Сахоненко # Фотофакт

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