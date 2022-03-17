«Борьба очень сложная, во всяком случае для меня». Белоруска завоевала золото на паралимпийском турнире в России

Новости Беларуси. Две медали в первый день. Белорусские паралимпийцы удачно стартовали на международном турнире «Мы вместе. Спорт» в Ханты-Мансийске. Обе награды завоеваны в лыжных гонках, сообщили в программе «СТВ-Спорт».