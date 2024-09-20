«Барселона» проиграла «Монако» в матче Лиги чемпионов

Футболисты «Монако» переиграли «Барселону» в первом туре Лиги чемпионов со счетом 2:1. Об этом пишет ТАСС.

Голы в составе победителей забили Манес Аклиуш (16-я минута) и Джордж Иленихена (71). За «Барселону» отличился Ламин Ямаль (28).

Александр Головин появился на поле во втором тайме, но не отметился голом. В этом году в Лиге чемпионов принимают участие 36 команд, каждой из которых предстоит сыграть восемь встреч с разными соперниками.

Восьмерка лучших команд выйдет в 1/8 финала напрямую, а команды с 9-го по 24-е место проведут дополнительный раунд плей-офф.