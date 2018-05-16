Байдачный о новом контракте Марадоны: «В наше скучноватое футбольное болото будет внесено разнообразие»

Аргентинец является одним из величайших футболистов в мире. Востребован он и после завершения карьеры. Получив предложения из Турции, Кувейта и Саудовской Аравии – выбрал Беларусь. Спортивные аналитики отмечают, что для нашей страны это очередной шаг в популяризации футбола (подробнее о том, чем будет заниматься Марадона, здесь ).

Анатолий Байдачный, главный тренер сборной Беларуси по футболу (с 2003 по 2005 год):

В наше скучноватое футбольное болото будет внесено разнообразие – приезд одного из лучших игроков мира за всю историю существования футбола. Первые матчи можно даже не писать, с кем играет «Брест», а писать, что состоится встреча с Марадоной. Люди будут приходить, появится большой приток зрителей на стадионе для того, чтобы увидеть легенду мирового футбола. И это очень хорошо.

И люди, которые сделали это, пригласили Марадону, они сделали не только хорошее для брестского футбола. Я считаю, что они сделали хорошее дело для белорусского футбола, для поднятия интереса к нему.