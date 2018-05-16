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Байдачный о новом контракте Марадоны: «В наше скучноватое футбольное болото будет внесено разнообразие»

16 мая 2018 17:23
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Новости Беларуси. Диего Марадона во главе брестского «Динамо»: легендарный футболист подписал трехлетний контракт с белорусским клубом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь я глава клуба «Динамо-Брест». Диего Марадона прокомментировал своё назначение

Байдачный о новом контракте Марадоны: «В наше скучноватое футбольное болото будет внесено разнообразие»-1

Аргентинец является одним из величайших футболистов в мире. Востребован он и после завершения карьеры. Получив предложения из Турции, Кувейта и Саудовской Аравии – выбрал Беларусь. Спортивные аналитики отмечают, что для нашей страны это очередной шаг в популяризации футбола (подробнее о том, чем будет заниматься Марадона, здесь).

Байдачный о новом контракте Марадоны: «В наше скучноватое футбольное болото будет внесено разнообразие»-4

Анатолий Байдачный, главный тренер сборной Беларуси по футболу (с 2003 по 2005 год):
В наше скучноватое футбольное болото будет внесено разнообразие – приезд одного из лучших игроков мира за всю историю существования футбола. Первые матчи можно даже не писать, с кем играет «Брест», а писать, что состоится встреча с Марадоной. Люди будут приходить, появится большой приток зрителей на стадионе для того, чтобы увидеть легенду мирового футбола. И это очень хорошо.

И люди, которые сделали это, пригласили Марадону, они сделали не только хорошее для брестского футбола. Я считаю, что они сделали хорошее дело для белорусского футбола, для поднятия интереса к нему.

Байдачный о новом контракте Марадоны: «В наше скучноватое футбольное болото будет внесено разнообразие»-7

Валдас Иванаускас, генеральный менеджер футбольной команды «Динамо-Брест»:
Это событие не только для нашего клуба. Я думаю, что для всей страны, для всей Беларуси. Это фигура, это имидж, это его аура, его харизма.

Байдачный о новом контракте Марадоны: «В наше скучноватое футбольное болото будет внесено разнообразие»-10

Исторический момент. Подписание контракта Марадоны с ФК «Динамо-Брест» запечатлели на видео

# Футбол Беларуси # Анатолий Байдачный # Валдас Иванаускас # Фотофакт

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