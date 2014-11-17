Сборная Беларуси по футболу провела тренировку перед товарищеским матчем с Мексикой

Новости Беларуси. Недавний визит в Испанию на игру евроотбора вполне ожидаемо завершился крупным поражением белорусов. Помимо отрицательных эмоций он принес еще и кадровые потери. В ходе противостояния с действующими чемпионами континента травмы получили игрок обороны Александр Мартынович и хавбек Сергей Баланович. Оба отправлены на восстановление в свои клубы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Таким образом, в распоряжении сборной остались 20 футболистов.

В предстоящем сражении с грозными «ацтеками» исполняющий обязанности главкома Андрей Зыгмантович в первую очередь намерен предоставить игровую практику тем, кто не был задействован в противостоянии с пиренейцами.

При этом стоит задача положительного результата.

Андрей Зыгмантович, и.о. главного тренера национальной сборной Беларуси по футболу:

Нельзя все время проигрывать, поэтому нужен результат, и положительный результат хотелось бы видеть. Другой момент, что больше предпочтения отдаю, чтобы игроки почувствовали тот уровень, куда нужно стремиться.

В последние годы главная команда страны частенько огорчала отечественных поклонников игры № 1, что отразилось на посещаемости. Количество зрителей на трибунах неуклонно падает. Повинны в этом, прежде всего, сами футболисты, демонстрирующие удручающий результат.

И все же наставник сборной призывает болельщиков не отворачиваться от команды, а оказать ей достойную поддержку в сражении с Мексикой.

Андрей Зыгмантович, и.о. главного тренера национальной сборной Беларуси по футболу:

Приходите, поддерживайте нас. Не меня поддерживайте. Поддерживайте сборную. Поддерживайте тех игроков, которые у нас есть. У нас не будет другой родины и другой сборной у нас нет.