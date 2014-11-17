БК «Цмокі-Мінск» прервали серию поражений в Единой лиге ВТБ, длившуюся ровно год

Новости Беларуси. Баскетбольные «Цмокі» прервали серию поражений в Единой лиге ВТБ. Страшно сказать: последний раз в этом турнире «Драконы» побеждали ровно год назад – 17 ноября в домашнем матче против «Астаны».

И вот, с приходом нового главкома (всего несколько дней назад клуб возглавил Игорь Грищук) минчане, наконец, раскрыли секрет успеха. В выездном поединке против красноярского «Енисея» «Цмокі», проигрывая по ходу дуэли 15 очков, сумели выровнять положение и в нервной концовке довести дело до победы – 94:88, сообщили в программе «СТВ-Спорт».