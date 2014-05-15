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Азбука хоккея. Буква «З». Замбони

15 мая 2014 16:56
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Скорость хоккеистов – величина поражающая, но непостоянная: зависит от многих переменных. Так вот, большое количество перемен случилось, когда появились  машины, которые  для обновляют ледовое покрытие: замбони.

Человека, придумавшего эту машину звали Фрэнк Джозеф Замбони, и именно его фамилия стала названием целой компании.

В начале 20 века катание на коньках завоёвывало широкую популярность. А на поддержание льда в надлежащем состоянии уходило очень много времени: лед на катке чаще всего восстанавливали выравнивающим трактором и с помощью людей со специальными скребками. Вся эта процедура занимала, в среднем, полтора часа. Это было слишком долго.

В 1949 году Замбони удалось разработать машину, которая позволяла выравнивать, промывать и повторно заливать лед одному человеку всего за 10 минут.

За 65 лет своего существования компания произвела и реализовала более 8000 ледозаливочных машин Zamboni. Со временем их конструкция менялась, но основной принцип работы остался.

Она появляется в каждом из перерывов матча и, согласно регламенту некоторых турниров, перед дополнительным временем или серии штрафных бросков.

За год такая машинка «накручивает» до 2000 миль.

Рычагов в кабине не очень много, но ощущения кустарности нет, ведь замбони уже более полувека не меняет дизайн и отлично справляется со своей работой, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

# Чемпионат мира по хоккею # Александр Меженный # Азбука хоккея

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