Азбука хоккея. Буква «З». Замбони

Скорость хоккеистов – величина поражающая, но непостоянная: зависит от многих переменных. Так вот, большое количество перемен случилось, когда появились машины, которые для обновляют ледовое покрытие: замбони.

Человека, придумавшего эту машину звали Фрэнк Джозеф Замбони, и именно его фамилия стала названием целой компании.

В начале 20 века катание на коньках завоёвывало широкую популярность. А на поддержание льда в надлежащем состоянии уходило очень много времени: лед на катке чаще всего восстанавливали выравнивающим трактором и с помощью людей со специальными скребками. Вся эта процедура занимала, в среднем, полтора часа. Это было слишком долго.

В 1949 году Замбони удалось разработать машину, которая позволяла выравнивать, промывать и повторно заливать лед одному человеку всего за 10 минут.

За 65 лет своего существования компания произвела и реализовала более 8000 ледозаливочных машин Zamboni. Со временем их конструкция менялась, но основной принцип работы остался.

Она появляется в каждом из перерывов матча и, согласно регламенту некоторых турниров, перед дополнительным временем или серии штрафных бросков.

За год такая машинка «накручивает» до 2000 миль.

Рычагов в кабине не очень много, но ощущения кустарности нет, ведь замбони уже более полувека не меняет дизайн и отлично справляется со своей работой, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.