Азаренко завершила выступление на теннисном турнире в американском Чарльстоне

В 1/8 она не смогла обыграть 70-ю в топе Анну Калинскую из России. Итоговый результат: 6:4, 7:6 в пользу соперницы. Отметим, весь матч прошел в острой и упорной борьбе. Во втором сете Виктория была очень близка к тому, чтобы перевести поединок в третий сет. Однако все ключевые моменты остались за россиянкой. Теннисистки провели на корте чуть более двух часов. Азаренко сделала два эйса, допустила три двойных ошибки и реализовала два брейк-поинта из шести.