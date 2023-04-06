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Азаренко завершила выступление на теннисном турнире в американском Чарльстоне

06 апреля 2023 20:00
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Виктория Азаренко завершила свое выступление на турнире категории 500 в американском Чарльстоне, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Азаренко завершила выступление на теннисном турнире в американском Чарльстоне-1

В 1/8 она не смогла обыграть 70-ю в топе Анну Калинскую из России. Итоговый результат: 6:4, 7:6 в пользу соперницы. Отметим, весь матч прошел в острой и упорной борьбе. Во втором сете Виктория была очень близка к тому, чтобы перевести поединок в третий сет. Однако все ключевые моменты остались за россиянкой. Теннисистки провели на корте чуть более двух часов. Азаренко сделала два эйса, допустила три двойных ошибки и реализовала два брейк-поинта из шести.

# Теннис # Виктория Азаренко # Анна Калинская # Фотофакт

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