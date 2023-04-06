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«Надеюсь, борьба будет принципиальной». Стартовал чемпионат Беларуси по шашкам на стоклеточной доске

06 апреля 2023 19:17
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Новости Беларуси. В Республиканском центре олимпийской подготовки стартовал чемпионат Беларуси по шашкам на стоклеточной доске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Надеюсь, борьба будет принципиальной». Стартовал чемпионат Беларуси по шашкам на стоклеточной доске-1

Борются за награды турнира сильнейшие мужчины и девушки нашей страны. Среди участников есть и международные гроссмейстеры. А конкурирует с уже состоявшимися спортсменами молодежь. В женском турнире за медали спорят совсем еще юные шашистки. Но даже несмотря на возраст, некоторые из них имеют за плечами солидный багаж соревновательного опыта.

«Надеюсь, борьба будет принципиальной». Стартовал чемпионат Беларуси по шашкам на стоклеточной доске-4

Виталий Ворушило, главный судья соревнований:
В шашках-64 мы, конечно, на первых позициях, шашки-100 – чуть-чуть похуже. Но двигаемся вперед. Молодые мастера прогрессируют. Тот же Жуковский недавно получил звание мастера спорта. Хорошие кандидаты в мастера из Гомеля. Есть и дебютанты, ребята, которые попали сюда впервые. Посмотрим, как они выступят на фоне более опытных шашистов. У девушек – там все себя уже зарекомендовали, хоть они еще очень молодые, хотя, в принципе, потенциал высокий. Я надеюсь, борьба будет принципиальной, интересной и захватывающей.

6 апреля шашисты провели первый тур соревнований. Победители и призеры станут известны 16 апреля.

# Спортивные соревнования # Фотофакт

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