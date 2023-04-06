«Надеюсь, борьба будет принципиальной». Стартовал чемпионат Беларуси по шашкам на стоклеточной доске

Борются за награды турнира сильнейшие мужчины и девушки нашей страны. Среди участников есть и международные гроссмейстеры. А конкурирует с уже состоявшимися спортсменами молодежь. В женском турнире за медали спорят совсем еще юные шашистки. Но даже несмотря на возраст, некоторые из них имеют за плечами солидный багаж соревновательного опыта.

Виталий Ворушило, главный судья соревнований:

В шашках-64 мы, конечно, на первых позициях, шашки-100 – чуть-чуть похуже. Но двигаемся вперед. Молодые мастера прогрессируют. Тот же Жуковский недавно получил звание мастера спорта. Хорошие кандидаты в мастера из Гомеля. Есть и дебютанты, ребята, которые попали сюда впервые. Посмотрим, как они выступят на фоне более опытных шашистов. У девушек – там все себя уже зарекомендовали, хоть они еще очень молодые, хотя, в принципе, потенциал высокий. Я надеюсь, борьба будет принципиальной, интересной и захватывающей.

6 апреля шашисты провели первый тур соревнований. Победители и призеры станут известны 16 апреля.