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Азаренко обыграла Саснович в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе. Следующая соперница – Пегула

13 октября 2021 14:44
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Новости Беларуси. Виктория Азаренко вышла в четвертьфинал престижного теннисного турнира категории WTA 1000 в Индиан-Уэллсе, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Ее соперницей будет 24-я ракетка мира, американка Джессика Пегула.

Азаренко обыграла Саснович в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе. Следующая соперница – Пегула-1

Азаренко является двукратной обладательницей титула на этом турнире. Для соперниц в 2021 году это будет уже третья встреча. Ранее в Мельбурне Джессика выиграла в двух сетах, Виктория взяла реванш в непростом трехсетовом матче на траве в Берлине.

Азаренко обыграла Саснович в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе. Следующая соперница – Пегула-4

Виктория Азаренко, участница 1/4 финала турнира Индиан-Уэллса:
Думаю, что это была хорошая игра. Чувствовала, что большую часть времени все находилось под контролем. Это и было моей целью сегодня. В конце немного поторопилась, чтобы закончить матч своей подачей. Но в следующем гейме я действительно сыграла хорошо. Это было быстрое возвращение, и я довольна этим.

# Теннис # Виктория Азаренко # Джессика Пегула # Александра Саснович # Фотофакт

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