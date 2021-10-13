Азаренко обыграла Саснович в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе. Следующая соперница – Пегула

Азаренко является двукратной обладательницей титула на этом турнире. Для соперниц в 2021 году это будет уже третья встреча. Ранее в Мельбурне Джессика выиграла в двух сетах, Виктория взяла реванш в непростом трехсетовом матче на траве в Берлине.

Виктория Азаренко, участница 1/4 финала турнира Индиан-Уэллса:

Думаю, что это была хорошая игра. Чувствовала, что большую часть времени все находилось под контролем. Это и было моей целью сегодня. В конце немного поторопилась, чтобы закончить матч своей подачей. Но в следующем гейме я действительно сыграла хорошо. Это было быстрое возвращение, и я довольна этим.