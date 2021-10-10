«Национальный рекорд – это минимум, что я хочу показать». Белорусские конькобежцы завоевали медали в Инцелле

Новости Беларуси. Продолжают радовать своими достижениями белорусские конькобежцы, сообщили в рубрике «Спорт-таймер» в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Продолжают радовать своими достижениями белорусские конькобежцы, сообщили в рубрике «Спорт-таймер» в программе «Неделя» на СТВ.
Золото на дистанции 500 метров взял Игнат Головатюк, у него также бронза на 1000 метрах. Анна Нифонтова пополнила свою коллекцию еще одним серебром. У Марины Зуевой бронза на дистанции 3 километра. Все это случилось уже на втором по счету престижном турнире в Инцелле.
Игнат Головатюк, победитель турнира по конькобежному спорту:
Много кого объехал из знаменитых спортсменов – чемпионов мира и так далее. На 500 метрах вроде все получилось.
Анна Нифонтова, серебряный призер турнира по конькобежному спорту:
Я вышла наконец-то на свои секунды. Это все еще не личный рекорд и не рекорд страны, но уже близко. Я стала второй. Национальный рекорд – это минимум, что я хочу показать. Я пока что концентрируюсь на впереди стоящих соревнованиях, Кубках мира.