«Национальный рекорд – это минимум, что я хочу показать». Белорусские конькобежцы завоевали медали в Инцелле

Новости Беларуси. Продолжают радовать своими достижениями белорусские конькобежцы, сообщили в рубрике «Спорт-таймер» в программе «Неделя» на СТВ.

Золото на дистанции 500 метров взял Игнат Головатюк, у него также бронза на 1000 метрах. Анна Нифонтова пополнила свою коллекцию еще одним серебром. У Марины Зуевой бронза на дистанции 3 километра. Все это случилось уже на втором по счету престижном турнире в Инцелле.

Игнат Головатюк, победитель турнира по конькобежному спорту:

Много кого объехал из знаменитых спортсменов – чемпионов мира и так далее. На 500 метрах вроде все получилось.