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«Национальный рекорд – это минимум, что я хочу показать». Белорусские конькобежцы завоевали медали в Инцелле

10 октября 2021 19:26
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Новости Беларуси. Продолжают радовать своими достижениями белорусские конькобежцы, сообщили в рубрике «Спорт-таймер» в программе «Неделя» на СТВ.

«Национальный рекорд – это минимум, что я хочу показать». Белорусские конькобежцы завоевали медали в Инцелле-1

Золото на дистанции 500 метров взял Игнат Головатюк, у него также бронза на 1000 метрах. Анна Нифонтова пополнила свою коллекцию еще одним серебром. У Марины Зуевой бронза на дистанции 3 километра. Все это случилось уже на втором по счету престижном турнире в Инцелле.

«Национальный рекорд – это минимум, что я хочу показать». Белорусские конькобежцы завоевали медали в Инцелле-4

Игнат Головатюк, победитель турнира по конькобежному спорту:
Много кого объехал из знаменитых спортсменов – чемпионов мира и так далее. На 500 метрах вроде все получилось.

«Национальный рекорд – это минимум, что я хочу показать». Белорусские конькобежцы завоевали медали в Инцелле-7

Анна Нифонтова, серебряный призер турнира по конькобежному спорту:
Я вышла наконец-то на свои секунды. Это все еще не личный рекорд и не рекорд страны, но уже близко. Я стала второй. Национальный рекорд – это минимум, что я хочу показать. Я пока что концентрируюсь на впереди стоящих соревнованиях, Кубках мира.

# Зимние виды спорта # Игнат Головатюк # Анна Нифонтова # Марина Зуева # Сергей Минин # Фотофакт

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