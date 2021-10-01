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Азаренко не вышла на корт в Чикаго с испанкой Мугурусой

01 октября 2021 15:33
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Новости Беларуси. Вслед за белорусом Ильей Ивашко (45-й номер в мировой классификации), который снялся с турнира в Софии на стадии второго круга мужского одиночного разряда, на корт в Чикаго не вышла экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Азаренко не вышла на корт в Чикаго с испанкой Мугурусой-1

Она должна была отстоять право участия в четвертьфинале американского турнира против знакомой конкурентки, обидчицы по US Open, испанки Гарбинье Мугурусы (9-я позиция табеле о рангах). Отметим, что белоруска отказалась от седьмой встречи с намеченной соперницей, из шести состоявшихся Азаренко побеждала лишь дважды.  

# Теннис # Виктория Азаренко # Гарбинье Мугуруса # Илья Ивашко # Фотофакт

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