Азаренко накануне матча с Халеп на турнире «Большого шлема»: «Она очень непростой соперник»

Новости Беларуси. Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко уверенно обыграла свою соперницу – австралийку Айлу Томлянович – 6:2, 6:0. На это Виктории понадобилось 62 минуты, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Следующей соперницей в третьем круге «Большого шлема» у нашей соотечественницы станет румынка Симона Халеп. Матч состоится 5 июля.
Виктория Азаренко, олимпийская чемпионка:
Конечно, это будет серьезный матч. Мы играли с ней в последний раз, по-моему, даже здесь два года назад. Она очень непростой соперник. Она уже победительница турнира «Большого шлема», поэтому опыт у нее еще вырос, по сравнению с прошлым разом. Она очень стабильный игрок, который достает много ударов. Мне нужно будет концентрироваться больше на себе, а не думать о другой стороне корта.