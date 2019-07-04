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Азаренко накануне матча с Халеп на турнире «Большого шлема»: «Она очень непростой соперник»

04 июля 2019 19:53
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Новости Беларуси. Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко уверенно обыграла свою соперницу – австралийку Айлу Томлянович – 6:2, 6:0. На это Виктории понадобилось 62 минуты, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Следующей соперницей в третьем круге «Большого шлема» у нашей соотечественницы станет румынка Симона Халеп. Матч состоится 5 июля.

Азаренко накануне матча с Халеп на турнире «Большого шлема»: «Она очень непростой соперник»-1

Виктория Азаренко, олимпийская чемпионка:
Конечно, это будет серьезный матч. Мы играли с ней в последний раз, по-моему, даже здесь два года назад. Она очень непростой соперник. Она уже победительница турнира «Большого шлема», поэтому опыт у нее еще вырос, по сравнению с прошлым разом. Она очень стабильный игрок, который достает много ударов. Мне нужно будет концентрироваться больше на себе, а не думать о другой стороне корта.

Азаренко накануне матча с Халеп на турнире «Большого шлема»: «Она очень непростой соперник»-4

Азаренко накануне матча с Халеп на турнире «Большого шлема»: «Она очень непростой соперник»-6

# Теннис # Виктория Азаренко # Фотофакт

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