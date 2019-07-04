Азаренко накануне матча с Халеп на турнире «Большого шлема»: «Она очень непростой соперник»

Виктория Азаренко, олимпийская чемпионка:

Конечно, это будет серьезный матч. Мы играли с ней в последний раз, по-моему, даже здесь два года назад. Она очень непростой соперник. Она уже победительница турнира «Большого шлема», поэтому опыт у нее еще вырос, по сравнению с прошлым разом. Она очень стабильный игрок, который достает много ударов. Мне нужно будет концентрироваться больше на себе, а не думать о другой стороне корта.