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Более 200 компаний-участников – какие новинки медицины показали на форуме «Здравоохранение Беларуси»

12 мая 2026 16:56
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Сильное государство сегодня – это не только безопасность и оборона. Здравоохранение – отрасль, где цена решений также измеряется человеческими жизнями. При этом медицина все увереннее становится одной из самых высокотехнологичных сфер, что подтверждает международный форум «Здравоохранение Беларуси», который открылся 12 мая в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более 200 компаний из восьми стран представили свои разработки – от новейших препаратов до сложных диагностических систем.

Форум «Здравоохранение Беларуси-2026» стартует в Минске

Важно, что эти решения внедряются уже сейчас: от искусственного интеллекта в диагностике до сервисов телемедицины. Только за 2025 год инвестиции в медтехнологии в нашей стране превысили 200 миллионов долларов.

Демографическая безопасность, доступность качественной помощи и цифровая модернизация – это приоритеты, определенные Всебелорусским народным собранием на текущую пятилетку.

В ближайшее будущее нашей системы здравоохранения заглянул наш корреспондент Глеб Прокофьев. 

Более 200 компаний-участников – какие новинки медицины показали на форуме «Здравоохранение Беларуси»-2

Свобода движений как новый этап реабилитации, вполне достижимый благодаря современным возможностям. Речь о восстановлении пациентов с помощью экзоскелетов. Эта высокотехнологичная разработка – шанс для тех, кто с рождения лишен возможности передвигаться самостоятельно. В первую очередь, оборудование ориентировано на детей с диагнозом ДЦП.

От экзоскелета до цифровизации отрасли! Форум «Здравоохранение Беларуси» проходит в Минске

Более 200 компаний-участников – какие новинки медицины показали на форуме «Здравоохранение Беларуси»-4

Еще одно новое слово в реабилитации – установка для гипергравитационной терапии. Оборудование уже прошло этап тестирования, и в скором времени его поставят в лечебные и оздоровительные учреждения. Основные направления клинического применения – травматология и ортопедия, хирургия, сосудистая патология, а также заболевания нервной системы.

Более 200 компаний-участников – какие новинки медицины показали на форуме «Здравоохранение Беларуси»-6

Глеб Прокофьев, корреспондентов:
Суть состоит в том, что человек ложится на вот эту платформу, установка начинает вращаться со скоростью 47 оборотов в минуту. Во время движения кровь разгоняется по всему телу: от головы до ног. Такая процедура улучшает кровообращение, работу почек и избавляет от бессонницы. Давайте попробуем.

Более 200 компаний-участников – какие новинки медицины показали на форуме «Здравоохранение Беларуси»-8

После процедуры чувствую себя прекрасно и, что удивительно, не испытываю никакого головокружения.

Около 200 экспонентов из восьми стран представлены на выставке. Партнер форума – Китай. Это подчеркивает глубокий уровень взаимодействия наших стран, в том числе и в сфере высокотехнологичной медицины. Наглядным примером такого сотрудничества стала поставка видеоэндоскопических систем. Их уже полтысячи в стране. Оборудование оснащено модернизированными эндоскопами, которые увеличивают возможности как в диагностике, так и терапевтических процедурах.

Более 200 компаний-участников – какие новинки медицины показали на форуме «Здравоохранение Беларуси»-10

В программе форума – насыщенная деловая повестка: запланировано 45 конференций и специализированных семинаров. Сегодня, 12 мая, эксперты и специалисты обсудили актуальные вопросы обращения медицинской продукции на территории ЕАЭС. Основная задача – обеспечение стран союза безопасными эффективными качественными лекарственными средствами. Дефицита быть не должно. В нынешнее время это вопрос национальной безопасности.

Подробнее смотрите в видео.

# Медицина # форум # Технологии

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