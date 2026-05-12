Более 200 компаний-участников – какие новинки медицины показали на форуме «Здравоохранение Беларуси»

Сильное государство сегодня – это не только безопасность и оборона. Здравоохранение – отрасль, где цена решений также измеряется человеческими жизнями. При этом медицина все увереннее становится одной из самых высокотехнологичных сфер, что подтверждает международный форум «Здравоохранение Беларуси», который открылся 12 мая в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более 200 компаний из восьми стран представили свои разработки – от новейших препаратов до сложных диагностических систем.

Форум «Здравоохранение Беларуси-2026» стартует в Минске

Важно, что эти решения внедряются уже сейчас: от искусственного интеллекта в диагностике до сервисов телемедицины. Только за 2025 год инвестиции в медтехнологии в нашей стране превысили 200 миллионов долларов.

Демографическая безопасность, доступность качественной помощи и цифровая модернизация – это приоритеты, определенные Всебелорусским народным собранием на текущую пятилетку.