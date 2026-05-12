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2 тонны в час. В Беларуси будут делать свой газ для напитков

12 мая 2026 16:27
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2 тонны в час. В Беларуси будут делать свой газ для напитков-0

На предприятии «АзотХимФортис» в Гродненской области запустили установку по производству пищевой двуокиси углерода. Об этом сообщает пресс-служба Банка развития.

Новая линия способна выпускать до 2 тонн углекислого газа в час и полностью покрывать потребности белорусских производителей напитков, а также предприятий металлургии и химической отрасли.

Ранее этот газ в основном импортировался. Запуск собственного производства должен снизить зависимость от поставок и стабилизировать себестоимость продукции.

Фото: pixabay

# Технологии

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