2 тонны в час. В Беларуси будут делать свой газ для напитков

На предприятии «АзотХимФортис» в Гродненской области запустили установку по производству пищевой двуокиси углерода. Об этом сообщает пресс-служба Банка развития.

Новая линия способна выпускать до 2 тонн углекислого газа в час и полностью покрывать потребности белорусских производителей напитков, а также предприятий металлургии и химической отрасли.

Ранее этот газ в основном импортировался. Запуск собственного производства должен снизить зависимость от поставок и стабилизировать себестоимость продукции.

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