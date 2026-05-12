Александр Лукашенко подписал Директиву о практическом наполнении стратегического партнерства Беларуси с Китаем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это актуализированная редакция предыдущего подобного документа.

Сейчас особый акцент на максимально прикладные планы и задачи по наращиванию двустороннего взаимодействия на пятилетку. В числе приоритетов экономического сотрудничества – углубление промышленной и технологической кооперации, развитие торговой, инвестиционной и инновационной сфер.

Около трех десятков положений Директивы предполагают реализацию конкретных мероприятий в областях сельского хозяйства, энергетики, транспорта и логистики, здравоохранения, информационно-коммуникационных технологий, деревообработки, нефтехимической и легкой промышленности, туризма, образования, науки и культуры, развития флагманского проекта индустриального парка «Великий камень» и активизации межрегионального взаимодействия.