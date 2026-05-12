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В Беларуси намерены создать реестр производителей одежды для школьников

12 мая 2026 15:34
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В Беларуси намерены создать реестр производителей одежды для школьников-0

В Беларуси планируют создать реестр производителей школьной одежды. Этот вопрос обсудили представители Госстандарта и концерна «Беллегпром». Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на Госстандарт.

Также рассматриваются изменения в госстандарт на одежду для школьников. Предлагается уточнить отдельные термины и требования к качеству продукции, включая показатели прочности и износостойкости.

В реестр смогут включать производителей, которые добровольно подтвердят соответствие стандарту. Список разместят на портале «Качество.бел» и сайтах профильных ведомств.

Ожидается, что ресурс поможет родителям, школам и производителям при выборе и выпуске школьной формы.

Фото: pixabay

# общество

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