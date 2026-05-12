В Беларуси намерены создать реестр производителей одежды для школьников

В Беларуси планируют создать реестр производителей школьной одежды. Этот вопрос обсудили представители Госстандарта и концерна «Беллегпром». Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на Госстандарт.

Также рассматриваются изменения в госстандарт на одежду для школьников. Предлагается уточнить отдельные термины и требования к качеству продукции, включая показатели прочности и износостойкости.

В реестр смогут включать производителей, которые добровольно подтвердят соответствие стандарту. Список разместят на портале «Качество.бел» и сайтах профильных ведомств.

Ожидается, что ресурс поможет родителям, школам и производителям при выборе и выпуске школьной формы.

Фото: pixabay