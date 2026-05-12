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Ходжаев: в 2026 году Беларусь планирует рост экспорта медуслуг

12 мая 2026 16:53
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Ходжаев: в 2026 году Беларусь планирует рост экспорта медуслуг-0

В Беларуси ожидают дальнейший рост экспорта медицинских услуг в 2026 году, сообщил министр здравоохранения Александр Ходжаев на медицинском форуме в Минске. Об этом пишет БЕЛТА.

В прошлом году объем экспорта превысил 50 млн долларов, что выше запланированного уровня. По словам министра, результат достигнут благодаря развитию отрасли, открытости страны и положительному опыту иностранных пациентов, которые затем рекомендуют белорусскую медицину.

Также продолжается цифровизация здравоохранения. Первый этап уже завершен, а к концу 2026 года планируется создать эффективную систему взаимодействия пациентов и медучреждений.

Медицинский форум в Минске объединяет около 200 участников из нескольких стран и включает выставку и десятки профессиональных мероприятий.

Фото: pixabay

# Александр Ходжаев

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