Ходжаев: в 2026 году Беларусь планирует рост экспорта медуслуг

В Беларуси ожидают дальнейший рост экспорта медицинских услуг в 2026 году, сообщил министр здравоохранения Александр Ходжаев на медицинском форуме в Минске. Об этом пишет БЕЛТА.

В прошлом году объем экспорта превысил 50 млн долларов, что выше запланированного уровня. По словам министра, результат достигнут благодаря развитию отрасли, открытости страны и положительному опыту иностранных пациентов, которые затем рекомендуют белорусскую медицину.

Также продолжается цифровизация здравоохранения. Первый этап уже завершен, а к концу 2026 года планируется создать эффективную систему взаимодействия пациентов и медучреждений.

Медицинский форум в Минске объединяет около 200 участников из нескольких стран и включает выставку и десятки профессиональных мероприятий.

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