Автограф-сессия, яркие турниры и победы. Чем удивляют гостей II Игр стран СНГ и каких высот уже достигли белорусы?

Под родными флагами и без дискриминации. Только чистый спорт и честная борьба. Спортивные Игры в Беларуси стали ареной, где спорт вне политики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Копилки стран-участниц ежедневно пополняются новыми медалями, атлеты говорят спасибо Беларуси за возможность не останавливаться, а тренеры – за возрождение духа олимпийского движения, которого нас хотели лишить. Самые яркие моменты спортивных баталий из разных уголков страны в нашем материале.

Такого накала страстей могилевский «Спартак» еще не видел. Эмоциями зрителей здесь управляет всего одна стрела. Ее полет – это полная тишина, а цель – буря эмоций. К финалу наши спортсмены подошли с прицелом на золото в командных и смешанных выступлениях. В составе мужской сборной двое могилевчан. Одному из них, Станиславу Барлюгову, спортивные Игры заменили медовый месяц. Лучник, оказывается, и сам поражен стрелой, правда, Амура.

Станислав Барлюгов, участник II Игр стран СНГ:

Свадьбы не было, расписались, потому что надо было уезжать на соревнования через пару дней. Приехал с соревнований – опять на сбор. И вот тут уже была длинная подготовка к Играм. В решающих поединках белорусы сошлись с россиянами. Золотые финалы в таком составе уже не редкость. И это всегда большой азарт, ведь какой бы крепкой ни была дружба, за пределами спортивного паркета, на поле важен олимпийский азарт.

Галина Шадрина, заслуженный тренер России, старший тренер женской сборной России по стрельбе из лука:

В спорте всегда это соперник, по-любому. А так мы очень дружим, белорусы у нас на соревнованиях, мы у вас на соревнованиях, на сборах у вас участвуем. И вообще прекрасное мероприятие, отлично организовано, поэтому большое спасибо Беларуси. В матче за чемпионский титул у мужчин гостям удалось выиграть у белорусской команды.

Мухибулло Махмудов, победитель II Игр стран СНГ (Россия):

Бабочки в животе, когда объявляли нас победителями. Очень приятно, эмоции непередаваемые. Давно не было международных таких больших стартов, давно нигде не участвовали. Так вкусно, вы просто не представляете!

Буянто Цырендоржиев, участник II Игр стран СНГ (Россия):

У нас спортсмены опытные, думаю, чуть больше опыта спортсменам из Беларуси, и у них все будет получаться. Нацелены на высокий результат были и белоруски, однако россиянки оказали сильное сопротивление. Они позволили хозяйкам взять только одно очко. В итоге в копилке Беларуси плюс три серебряные медали.

Екатерина Тимофеева, главный тренер национальной команды Беларуси по стрельбе из лука:

Без поражений не бывает побед, поэтому мы благодаря этим поражениям становимся сильнее и работаем дальше упорнее, чтобы достигать самых высоких вершин.

Звон медалей, слезы радости и разочарования. Глазами спортивного журналиста и фотографа Руфата Абдуллаева спортивные Игры в Беларуси увидят тысячи жителей Азербайджана. В копилке медийного менеджера десятки крупных чемпионатов: от Европейских игр до турнира UFC в Абу-Даби.

Руфат Абдуллаев, спортивный журналист-фотограф (Азербайджан):

Организовали все как надо, все четко: пресс-конференции, соревнования, для прессы вообще супер. Я общаюсь с нашей командой, для спортсменов, тренеров все очень хорошо сделали. Лично я такого не ожидал. Думал, будет хорошо, классно, но до такой степени – не ожидал.

Брест по праву носит звание гандбольной столицы Беларуси. На домашней арене 14-кратного чемпиона Беларуси по гандболу БГК имени Мешкова сегодня было поистине горячо. Наша женская сборная завоевала серебряные медали. На главной площадке брестской «Виктории» встречались сильнейшие команды. Нешуточная борьба за звание чемпионов развернулась между белорусскими и российскими гандболистками. Яркая игра случилась, а вот сильнее характер оказался у россиянок: счет в упорной борьбе – 28:34. Поддержать белорусскую команду и увидеть зрелищную игру пришли болельщики из разных городов.

Юрий Шевцов, главный тренер национальной сборной Беларуси по гандболу:

Потрясен организацией, как все было сделано. Мне очень понравились Игры, которые здесь проходили, с таким азартом играли. Молодежь всегда играет с азартом. Было видно, что это честная, интересная борьба.