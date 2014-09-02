Австриец Альфред Эдер стал главным тренером женской сборной Беларуси по биатлону

Новости Беларуси. В Минске 2 сентября прошла пресс-конференция с участием трехкратной олимпийской чемпионки Сочи в биатлонных гонках Дарьи Домрачевой, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Помимо прочего, наша спортсменка рассказала о подготовке к сезону, а также о новом тренере сборной – австрийце Альфреде Эдере. Он сменил на этом посту немецкого специалиста Клауса Зиберта.

Дарья Домрачева, трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону:

Работа строится хорошо, ему нравится наша команда. Он отвечает за подготовку именно женского состава и консультирует мужскую команду при необходимости, когда возникают какие-то вопросы.

План подготовки не отличается разительно от того, что мы делали до этого, но сейчас я стараюсь больше концентрироваться, какие-то сборы проводить индивидуально и концентрироваться именно на тех моментах, которые мне нужно подкорректировать и подтянуть.