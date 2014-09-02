Виктория Азаренко вышла в четвертьфинал US Open

Новости Беларуси. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко одержала очередную победу на открытом чемпионате США и вышла в четвертьфинал US Open. После напряжённой встречи, которая длилась более двух часов, белоруска обыграла 17-летнюю сербку Александру Крунич.

Следующей соперницей Виктории Азаренко будет российская теннисистка Екатерина Макарова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Два последних года в решающих поединках женского одиночного разряда US Open Виктория Азаренко уступала американке Серене Уильямс в трехсетовых матчах.

На нынешнем турнире Азаренко и Уильямс могут встретиться вновь в поединке за выход в финал. Но для этого им нужно одержать победы в своих четвертьфинальных матчах.

Общий призовой фонд US Open этого года составляет более 38 млн долларов.

Завершится турнир 8 сентября.