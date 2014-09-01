Белорусских спортсменов, вернувшихся со II Юношеских олимпийских игр, торжественно встретили в Минске

Новости Беларуси. 31 августа вечером белорусские юниоры вернулись со II Юношеских олимпийских игр. В аэропорту спортсменов встречали родные, друзья и все те, кто болел за атлетов на протяжении двух недель.

Завершились Игры 27 августа. В Нанкине нашу страну представляли 34 спортсмена в 16 видах спорта.

В копилке белорусской команды 5 золотых и 4 серебряные награды. Наши юноши и девушки оказались лучшими в художественной гимнастике, легкой атлетике, гребле, дзюдо и теннисе.

Камила Бобор, чемпионка II Юношеский олимпийских игр:

Все хотят, чтобы на Олимпиаде поднялся выше флаг и прозвучал гимн, но, конечно, не верилось, что играет твой гимн.

Мария Трубач, серебряный призер II Юношеский олимпийских игр:

Когда стояла на пьедестале, уже осознавала, что все эти годы работы прошли не даром. А сейчас уже не осознаю, как будто все как прежде.

Я верила в себя и просила помощи, чтобы мне помог Господь Бог.

Вспышки фотокамер, десятки папарацци, около сотни встречающих с цветами, мягкими игрушками и плакатами. И все то и дело посматривают на часы. Напряжение в национальном аэропорту этой ночью просто зашкаливало: как никак олимпийских чемпионов встречали. И вот минутная готовность... Оркестр...

Просто проходящие мимо, перешептывались: мол, звезд мировых встречают. Так и было. Правда, эти спортивные звезды без райдеров, уставшие после многочасового перелета, вышли в зал ожидания в солнечной олимпийской форме, озарив теплом и энергией.

Кристина Староселец, чемпионка II Юношеский олимпийских игр в классе лодок-одиночек на дистанции 1000 м в академической гребле:

Видите расплакалась, потому что до сих пор не верится, что это произошло.

Станислав Дайнеко чемпион II Юношеских олимпийских игр в гребле на байдарках:

Ехал, рассчитывал на какую-то медаль, но не думал, что будет золотая.

Камила Бобор, чемпионка II Юношеских олимпийских игр в гребле на каноэ-одиночке:

Все хотят, чтоб на олимпиаде поднялся выше флаг, прозвучал гимн, но, конечно, не верилось, что играет твой гимн.

Пока юные атлеты делились впечатлениями от встречи с китайским Нанкином, снова и снова пробовали на зуб олимпийские медали, их родные и близкие с олимпийской закалкой просто стояли в сторонке. Стояли и радовались, что все не зря.

Сергей Староселец, отец чемпионки II Юношеских олимпийских игр Кристины Староселец:

Не знаю, кому тяжелее, ей или нам, но нам тоже тяжело болеть. Эти семь минут тяжело.

Юрий Трубач, дедушка чемпионки II Юношеских олимпийских игр Марии Трубач:

Вместе с бабушкой смотрели по Интернету. Потом как узнали, что она стала серебряным призером. Подымали наш белорусский флаг.

Верили в хрупкую грацию из Витебска и в ньюсруме канала СТВ. Так уж получилось, что за восхождением на олимпийский пьедестал Марии Трубач мы начали следить еще до отлета гимнастки в Поднебесную.

У большинства белорусских школьников 1 сентября праздник — День знаний. Когда счастливые и отдохнувшие, когда нарядные и с букетами. Что не всегда могут позволить себе спортсмены. В удобной одежде, с цветами, подаренными им, и тяжелыми медалями на шее — как результат многолетних изнуряющих тренировок. Сегодня в школе олимпийского резерва на торжественной линейке чествовали своих воспитанников. Они же только и благодарили что наставников.

Эльвира Герман, серебряный призер II Юношеский олимпийских игр в беге на 100 метров с барьерами:

У меня тренер очень хороший. Я ему говорю огромное спасибо, потому что он столько труда в меня вложил.

Мария Трубач, серебряный призер II Юношеский олимпийских игр по гимнастике:

Из меня мой самый первый тренер сделал такую, какая я есть.

В буквальном смысле не было бы пятой медали в копилке белорусской сборной — награды высшей пробы — без опытного тренера и мамы Ани Тарасюк Натальи Шиколенко. Она и сама серебряный призер Олимпиады 1992 в метании копья, правда, взрослых Игр. Звездная мама признается, что ее чадо талантливо во всем: учится в гимназии, окончила музыкальную школу.

Наши юноши и девушки оказались лучшими в художественной гимнастике, легкой атлетике, гребле, дзюдо и теннисе. 5 раз белорусский флаг поднимался над китайским Нанкином. Все выше и выше: от Игр юношеских к Олимпиаде взрослой.

Следующие Юношеские игры пройдут зимой 2016 года в норвежском Лиллехаммере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.