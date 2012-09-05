Белорусский пловец Игорь Бокий завоевал четвертое «золото» на Паралимпиаде-2012

Новости Беларуси. Четвертую золотую медаль на Паралимпиаде в Лондоне завоевал 4 сентября поздно вечером белорусский пловец Игорь Бокий. Спортсмен не знал себе равных на дистанции 400 метров вольным стилем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Бокий, чемпион Паралимпийских игр – 2012:

Перед стартом, конечно, били эмоции – волнение, боязнь провалиться. Определенных задач на медали мы не ставили. Работали только на результат. Очень приятно, я доволен выступлением – это вполне ожидаемое чувство при таких результатах. Столько медалей!

Три предыдущие медали высшей пробы спортсмен завоевал на стометровках баттерфляем, вольным стилем и на спине. При этом трижды он устанавливал мировой рекорд. Также он стал серебряным призером на дистанции 50 м вольным стилем.

Таким образом, у паралимпийской сборной нашей страны 4 золотых медали, 1 серебряная и 2 бронзовые.