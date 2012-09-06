Паралимпийцы: сдаваться нельзя, даже если сильно досталось от жизни

Новости Великобритании. Спортсменов, участвующих в Паралимпийских играх, всех, без исключения, нужно назвать героями. Ведь это те люди, которые преодолели обстоятельства и ограничения по здоровью и продолжают добиваться успехов в профессиональном спорте.

Паралимпийские игры – соревнования для спортсменов с ограниченными возможностями, проводятся с 1960 года. Идея проведения спортивных соревнований среди инвалидов принадлежала английскому невропатологу и нейрохирургу Людвигу Гуттману. В 1944 он основал медицинский центр для лечения повреждений спинного мозга в одном из госпиталей Великобритании. Позднее он стал основоположником международных Сток-Мандевильских игр, в которых участвовали люди с повреждениями опорно-двигательного аппарата. Эти игры и стали прототипом Паралимпийских.

Спортсмены на Паралимпиаде разделены на три категории – атлеты с поражением опорно-двигательного аппарата, атлеты с нарушением зрения и атлеты с нарушением интеллекта. Две первых категории разделены еще на несколько подкатегорий в соответствии со степенью тяжести заболеваний спортсменов. Это сделано для того, чтобы участники соревнований находились в равных условиях.

Большинство паралимпийских дисциплин совпадают с олимпийскими, но с поправкой на физическое состояние спортсменов. Так, например, легкоатлеты вместо бега устраивают заезды на инвалидных колясках. Турниры среди волейболистов, баскетболистов, теннисистов и фехтовальщков проводятся сидя на колясках.

В Паралимпийских играх в британской столице принимают участие более 4 тысяч спортсменов из 165 стран мира, которые разыграют 502 комплекта наград в 20 видах спорта. Паралимпийцы подтверждают: сдаваться нельзя, даже если сильно досталось от жизни. История каждого спортсмена уникальна, и по праву вдохновляет и здоровых людей, и инвалидов. Представляем вашему вниманию несколько таких уникальных историй.

1. Белорусская гребчиха и лыжница Людмила Волчек. На Паралимпийских играх-2012 завоевала бронзовую медаль в академической гребле.

В 20 лет Люда упала с крыши общежития, где поправляла антенну, и сломала позвоночник. В то время спортсменка уже завоевала свои первые медали и готовилась покорить олимпийские Афины. Но судьба внесла свои коррективы в планы спортсменки: полтора года без движения на больничной койке и документ инвалида первой группы. Для спортсменки-бегуньи, входившей в состав олимпийской сборной, это была катастрофа.

Людмила Волчек, белорусская гребчиха:

Страшно не было, просто не могла поверить, что это случилось со мной. Первые три месяца жила как во сне: казалось, ущипните меня – и я проснусь... Иногда наваливалось отчаяние, но рядом были такие люди, что я не могла вести себя по-другому, нежели бороться за свою жизнь. И я боролась, долго: мышцы пресса почувствовала только через год. Чтобы не тыкали пальцем, первое время выходили вечером, как темнело… Знаете, а я ведь счастливая! Серьезно! Могла же сломать шею еще в детстве. Я ведь без тормозов росла: забиралась на высоченное дерево и прыгала с высоты трехэтажного дома в мелководную речку, а сколько раз под лед на коньках проваливалась... Мне всегда не хватало адреналина!..

2. Итальянский автогонщик Алессандро Дзанарди. Спортсмен на Паралимпиаде-2012 принимает участие в соревнованиях на специальных ручных велосипедах. Дзанарди в прошлом автогонщик международных серий Формула 1, Indycar, WTCC и других.

В сентябре 2001 года Алессандро попал в автокатастрофу во время соревнований в Германии. Дзанарди потерял управление болидом и столкнулся на трассе с соперником, в результате трагедии пилот потерял обе ноги выше колена. Дзанарди сумел восстановится после аварии. Уже концу трагичного года пилот смог ходить на специальных протезах, в 2003 году смог вернуться в автоспорт.

3. Российская пловчиха Олеся Владыкина. Девушка стала обладательницей бронзовой медали Паралимпийских игр-2012 в Лондоне в плавании на 100 м на спине.

В 2008 году на отдыхе в Таиланде экскурсионный автобус попал в аварию. Подруга Олеси погибла, а девушка лишилась левой руки. Однако вскоре Олеся возобновила тренировки и через пять месяцев стала чемпионкой Паралимпиады по плаванию на дистанции 100 метров брассом. Олеся является послом Олимпийских и Паралимпийских игр-2014 в Сочи.

Олеся Владыкина, российская пловчиха:

Когда я еще была в Таиланде, мне позвонил мой первый тренер по плаванию и предложил вернуться к занятиям. Так что через неделю после прилета я уже была в бассейне. Стеснялась сначала страшно. Вообще, настало время преодолений. В госпитале я думала лишь о том, как поскорее поправиться. А когда прилетела в Москву и стала заниматься протезированием, оформлением инвалидности, то сразу вкусила все прелести нашего здравоохранения. Все было очень сложно.

С инвалидностью же морока была еще та. Оформлять ее безумно сложно и долго. Но я сказала себе: просто есть такие дела, которые надо сделать – и все. В итоге мне дали третью группу с причиной: общее заболевание. Да-да, я тоже долго над этим смеялась. Протез я сделала за свои деньги, но он был страшно неудобный, и я от него отказалась. Решила ходить как есть. Мне так комфортнее. А наше общество пусть привыкает к людям с ограниченными возможностями. В конце концов, в отсутствии руки нет ничего страшного, и восприятие людей будет зависеть от того, насколько часто они меня будут видеть. Я каждый день хожу в бассейне в купальнике и даже на пляже не прикрываюсь протезами и палантинами. За границей в мою сторону никто не смотрит. Ну если только мужчины, когда хотят сделать комплимент. А у нас смотрят. Нет, не так – лупятся. Но надо отдать должное – уже меньше. Мои друзья очень скоро вообще перестали замечать, что у меня нет руки. До такой степени, что иногда они просто не понимают, что мне в чем-то надо помочь. На самом деле я почти все могу делать сама: завязывать хвостик, шнурки, плести косички. Я вожу машину, в конце концов.

4. Бразильский пловец Даниэль Диас. Завоевал золото в финальном заплыве на 50 м вольным стилем среди мужчин на Паралимпийских играх в Лондоне.

Обладатель четырех золотых, четырех серебряных и бронзовой медали Паралимпийских игр в Пекине (2008), Даниэль Диас родился без нижних частей рук и ног и научился ходить на протезах. Спортсмен начал плавать в возрасте 16 лет, вдохновленный выступлением бразильского пловца Клодоально Силвы на Паралимпийских играх в Афинах (2004).

5. Канадская легкоатлетка Мишель Стилвел. Взяла «золото» Паралимпиады в Лондоне с мировым рекордом в беге на 200 метров.

Паралимпийская чемпионка Игр в Сиднее (2000) в турнире по баскетболу, двукратная паралимпийская чемпионка Игр в Пекине в соревнованиях по легкой атлетике. Травму канадка получила в возрасте 17 лет в результате падения с лестницы. Спортом начала заниматься с 2004 года.

6. Немецкая пловчиха Кирстен Брюн. Одна из самых титулованных спортсменок немецкой паралимпийской команды.

Кирстен, график-дизайнер по профессии, никогда не задумывалась всерьёз заняться плаванием. В 1991 году, находясь на отдыхе на греческом острове Кос, Кирстен, будучи студенткой, попала в страшную аварию. В результате повреждения спинного мозга девушка на всю жизнь прикована к коляске. Но девушка не пала духом: чтобы вернуть уверенность в собственных силах, Кирстен стала усердно тренироваться в бассейне. Сегодня она успешно выступает на многочисленных чемпионатах и является одним из самых быстрых пловцов-инвалидов в мире.

7. Немецкий бегун Генрих Попов. В детстве спортсмен-паралимпиец с русской фамилией мечтал стать футболистом, однако из-за злокачественной опухоли берцовой кости ему ампутировали ногу. Это обстоятельство не помешало Попову сделать успешную карьеру в спорте. По словам спортсмена, о своём протезе он периодически забывает: тренировки отвлекают.

Генрих Попов, немецкий бегун:

Я тренируюсь по 26 часов в неделю, и считаю, что нахожусь в прекрасной физической форме. Он настолько удобен, что для меня он как спортивный костюм, который легко надевать и в котором комфортно бегать.

8. Американская легкоатлетка Татьяна Макфадден. Паралимпиада в Лондоне для 24-летней спортсменки стала четвёртой. Татьяна – мировая рекордсменка в метании копья, играет в баскетбол и хоккей на льду (игроки передвигаются на специальных санках). Кроме того, девушка тренирует солдат, получивших увечья в Ираке. Любимая фраза Тани, которую она произносит по-русски, когда кто-то хочет ей помочь: «Я сама!».

Родилась Татьяна в городе Санкт-Петербурге, с диагнозом – слаборазвитость спинного мозга. Родители девочки отдали её в детский дом. Через шесть лет в жизни Тани произошёл важный поворот: девочку удочерили американские родители. В 15 лет она выиграла гонки на инвалидных колясках в Афинах.

Татьяна Макфадден, американская легкоатлетка:

Я не принимаю свою жизнь как нечто должное. Она драгоценна. Приход в спорт был крайне важен, потому что это дало мне здоровье, мою силу и независимость. Чтобы все это сделать, нужно очень много тренироваться. Когда я начинала учиться в колледже, мой тренер сказал «Будем готовиться к Чикагскому марафону». Я заплакала, потому что не могла пробежать даже 20 км, и мне еще никогда не было так больно. Но стоит справиться с одним, как тебе хочется бежать снова и снова. Это странно. Получаю я золото или нет, я считаю, что уже победила. Я должна бежать с упорством, с мужеством, бежать за свою страну. Я уже столько всего добилась в своей жизни.

9. Китайский пловец Дай Джухонг. 18-летний спортсмен, переживший потерю почти половины своего тела после сильнейшего землетрясения в провинции Сычуань, проделал огромный путь к вершине профессионального спорта.

Три года назад рухнула крыша школы в Бэйчуань, где учился Дай Джухонг. Ноги юноши были раздавлены тоннами щебня. После нескольких операций молодой человек был выбран в паралимпийскую сборную Китая. По словам юноши, до трагедии плаванием он не занимался. После ампутации врачи порекомендовали этот вид спорта в качестве послеоперационной терапии.

Дай Джухонг, китайский пловец:

Мне очень понравилось плавать, потому что только в воде я могу двигаться свободно. Иногда в бассейне я даже забываю, что у меня нет ног.

10. Американский стрелок Мэтт Штуцман. После Паралимпийских игр в Лондоне Мэтт собирается принять участие в играх Олимпийских. Для этого придется сменить привычный блочный лук на классический, как требуют правила.

Мэтт Штуцман появился на свет без обеих рук. 29-летний спортсмен живет вполне обыденной жизнью фермера из Айовы: работает в поле, водит мотоцикл и машину. Причем не пользуется никакими специальными приспособлениями.



Мэтт Штуцман, американский стрелок:

Когда я решил начать заниматься стрельбой, я вбил в Google «как научить стрелять из лука парня без рук». И там ничего не было, никаких видео, никаких книг вроде «Стрельба из лука без рук для чайников». Тогда я начал смотреть видео с лучшими лучниками планеты – как они держат лук, как натягивают тетиву – и в своей голове делал все в точности, как они. Только вместо руки представлял ногу. И когда я понял, как это делается, я просто начал стрелять.