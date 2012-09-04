Презентация книги о Руслане Салее пройдёт 6 сентября в Москве

Новости Беларуси. К годовщине смерти Руслана Салея в продажу поступит книга «Руслан Салей. Просто лучший» белорусского спортивного журналиста Сергея Олехновича.

Напомним, Руслан Салей погиб в авиакатастрофе 7 сентября 2011 года, когда самолет Як-42 с командой российского «Локомотива» на борту упал при взлете под Ярославлем. В самолете, направлявшемся в Минск, где «Локомотив» должен был сыграть стартовый поединок чемпионата КХЛ с минским «Динамо», находились еще два белоруса – форвард Сергей Остапчук и тренер по физической подготовке Николай Кривоносов. Все члены хоккейной команды и экипажа самолета погибли.

Сергей Олехнович во вступлении:

Эта книга – дань памяти великому белорусскому хоккеисту Руслану Салею, а также игрокам, тренерскому штабу ярославского «Локомотива» и членам экипажа самолета Як-42Д, погибшим в авиакатастрофе в ярославском аэропорту Туношна. Но это не книга-реквием, она – о жизни. О жизни лучшего игрока в истории белорусского хоккея, в которой, несмотря на отведённые ему на этой Земле неполные 37 лет, Руслан успел сделать очень многое.

Тираж книги «Руслан Салей. Просто лучший» 5 тыс. экземпляров. Первая тысяча поступит в продажу после официальной презентации, которая состоится 6 сентября в Москве. Идея написания книги появилась ещё в 2003, на протяжении нескольких недель журналист каждый день встречался со спортсменом и записывал с ним интервью. Спустя некоторое время, оба решили, что вернуться к книге после того, как Салей завершит профессиональную карьеру.

Сергей Олехнович:

Расти, как звали его по ту сторону Атлантики коллеги по профессии, идею поддержал. В течение нескольких недель мы едва ли не ежедневно встречались – он рассказывал, а диктофон записывал кассету за кассетой. Однако вскоре белорусской «могучей утке» это, похоже, наскучило – в отпуске есть более приятное времяпрепровождение, и он предложил: «Серж, давай вернёмся к книге после того, как завершу карьеру». На том и порешили.

В книгу вошли фрагменты общения журналиста со спортсменом по телефону и скайпу, воспоминания о Салее его мамы Тамары Гавриловны и супруги Беттэн, тренера Майка Бэбкока, НХЛовцев и игроков сборной, неоднократно выходивших с ним на лёд.

Тамара Гавриловна Салей, мама Руслана Салея:

Со дня трагедии прошло довольно много времени, но не могу и не хочу говорить и думать о сыне в прошедшем времени: Руслаша для меня по-прежнему живой, он просто находится где-то далеко, но непременно приедет погостить, как делал это, начиная с 1995 года, каждое лето. Видимо, это какая-то самозащита: я как не смогла 7 сентября принять весть о смерти Руслана, так до сих пор не воспринимаю случившуюся в аэропорту «Туношна» трагедию. И если вдруг откуда-то издалека начинает возникать мысль, что Руслаша погиб, появляется резкое, вплоть до истерики, отторжение: нет!.. Нет!.. И еще раз – нет!!! Нет, и не может этого быть!.. Я всё так же жду его звонка с привычным вопросом: «Привет, ма! Как дела?» И как же давно не слышу его голоса…



Название книги, по словам журналиста, напрямую связано со знаменитой песней Тины Тёрнер «You are simply The Best» («Ты просто лучший»). До выхода книги, её автор журналист Сергей Олехнович не дожил: он умер 27 июля нынешнего года.

Справка ctv.by

Напомним, церемония открытия памятника Руслану Салею на Восточном кладбище (проспект Независимости, 161, станция метро «Борисовский тракт») состоится 8 сентября в 15.00.



В этот же день в 17.00 на льду крытого катка ХК «Юность-Минск» (ул. Первомайская, 3) пройдет товарищеский матч между шестикратным чемпионом Беларуси ХК «Юность» и сборной хоккеистов, в разное время игравших вместе с Русланом Салеем. В поединке примут участие Андрей и Сергей Костицыны, Андрей Скабелка, Олег Хмыль, Владимир Копать, Олег Романов, Леонид Фатиков. Возможно, на лед выйдет и Михаил Грабовский. Вход на матч свободный, сообщает ctv.by со ссылкой на «Прессбол».