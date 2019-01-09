Авария на «Дакаре» не помешала экипажу Вязовича улучшить позиции в рейтинге

8 января состоялся первый полноценный этап «Дакара», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Свыше 300 боевых километров должны были преодолеть гонщики.

К сожалению, не всем они дались легко. Дюны таили в себе немало преград, и справиться с ними смогли не все.

Сложным выдался этот день для представителей МАЗа: лидер команды Сергей Вязович «прилег» на бок перед финишем. Пришлось ждать подмоги партнеров – в итоге белорус проиграл 33 минуты. Поддержавший напарника Алексей Вишневский уступил 35, третий мазовец Александр Василевский – 40.