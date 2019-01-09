Денис Мужжухин: «В антидопинговой политике существует презумпция виновности»

Новости Беларуси. С 1 января в Беларуси изменился список запрещенных в спорте субстанций и методов. С каждым годом ориентироваться в мире допинга и антидопинговых вопросов становится всё сложнее, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. «Спорт вне политики» – как часто приходится слышать эту фразу во всевозможных СМИ и как часто она не имеет ничего общего с объективной реальностью.

Порой не надо быть экспертом в делах государственных, чтобы проследить прямую зависимость между политической ситуацией и спортивной жизнью определенной страны на мировой арене. Когда-то свою позицию выражали с помощью некорректного судейства или бойкота соревнований. Сейчас чаще всего мировая общественность действует через дисквалификацию из-за употребления допинга. Однако среди отстраненных по политическому признаку есть и те, кто действительно замешан в «нечистом». Таких в Беларуси немного, а вынести решение о дисквалификации еще сложнее, чем найти следы употребления.

Денис Мужжухин, директор Национального антидопиногового агентства:

В антидопинговой политике существует презумпция виновности. Спортсмен доказывает свою невиновность или какие-то причины, которые могут быть рассмотрены в качестве смягчающих вину обстоятельств. Дело в том, что достаточным доказательством с нашей стороны является наличие лабораторного результата. Результат на соревнованиях на 50 % состоит от самого спортсмена, на 40 % – от тренерского штаба и лишь на 10 % – от медицинского персонала. Такую формулу озвучил врач Национальной сборной по тяжелой атлетике. Однако от этих 10 % зависит очень многое. Ведь на плечи командных медиков ложится не только помощь спортсменам при получении травмы, но и процесс подготовки и восстановления после соревнований.

Юрий Сонкин, врач национальной сборной по тяжелой атлетике:

Идеал работы спортивного врача – это, во-первых, абсолютная доступность современным технологиям, как фармакологическим, так и функционально-физиологическим. И второе, я бы, конечно, хотел, чтобы пересмотрели взгляды на политику запрещенных и разрешенных препаратов. Это целая вселенная. Нуждается ли спорт в ней? Безусловно, нуждается, как и любой другой вид человеческой деятельности. Он нуждается и в качестве лечебного средства, и в качестве средства для подготовки к соревнованиям.

И если фармакология в случае со спортом вещь не всегда рабочая, то наука может стать отличным помощником в достижении высоких результатов. Чуть меньше 20 лет назад на базе университета физкультуры появилась учебно-научно-исследовальская лаборатория, которая помогает тренерам сделать тренировочный процесс более продуктивным. Туда мы и заглянули, где по возможности испытали на себе всё оборудование.

Буквально за секунду у нас подробное описание состава тела. После этого нас ожидало еще одно испытание – тест Ромберга. Современная наука не стоит на месте. Каждый день на свет появляется всё больше и больше методик, позволяющих спортсменам показывать высокие результаты.