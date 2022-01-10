ЧБ по хоккею. «Витебск» обыграл «Локомотив», «Химик» оказался сильнее «Могилёва»

Новости Беларуси. Продолжаются встречи в рамках чемпионата Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 9 января завершилось два противостояния. Топы турнирной таблицы пока отдыхают, а в борьбу включились середнячки и аутсайдеры чемпионата.

В одном из матчей клюшки скрестили «Витебск» и оршанский «Локомотив». Счет неожиданно открыли гости, которые позже смогли еще увеличить отрыв. «Медведи» сдаваться не собирались и сократили расставание до минимального. А в третьем периоде у них получилось сравнять цифры и перевести игру в дополнительное время, где викторию праздновали витебские спортсмены со счетом 4:3.

Во втором противостоянии дня удача улыбнулась новополоцкому «Химику», который победил «Могилев» в серии послематчевых буллитов – 2:1.