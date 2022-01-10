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Мини-футбол. Гомельский клуб БЧ завоевал Кубок Беларуси

10 января 2022 14:14
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Новости Беларуси. Завершился розыгрыш Кубка Беларуси по мини-футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В финальном матче за трофей сошлись две команды из Гомеля: БЧ и ВРЗ.

Мини-футбол. Гомельский клуб БЧ завоевал Кубок Беларуси-1

Противостояние выдалось невероятно напряженным. Обеим дружинам нужна было только победа. Первыми счет открыли «железнодорожники», но их оппоненты смогли ответить. После команды еще раз обменялись результативными атаками. В основное время сильнейшего определить не удалось. А в овертайме победу все же вырвали футболисты из БЧ. Отметим, что данный национальный кубок стал для гомельской команды третьим.

# Мини-футбол # Фотофакт

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