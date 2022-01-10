Мини-футбол. Гомельский клуб БЧ завоевал Кубок Беларуси

Новости Беларуси. Завершился розыгрыш Кубка Беларуси по мини-футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В финальном матче за трофей сошлись две команды из Гомеля: БЧ и ВРЗ.

Противостояние выдалось невероятно напряженным. Обеим дружинам нужна было только победа. Первыми счет открыли «железнодорожники», но их оппоненты смогли ответить. После команды еще раз обменялись результативными атаками. В основное время сильнейшего определить не удалось. А в овертайме победу все же вырвали футболисты из БЧ. Отметим, что данный национальный кубок стал для гомельской команды третьим.