Как будут снимать II Европейские игры: вертолёт во время велогонок, за слёзами спортсменов следят логгеры
Как будут вести видеосъёмку во время II Европейских игр, рассказали в программе «Специальный репортаж».
Новейшие технологии позволят как никогда близко рассмотреть эмоции спортсменов, а слоу-мошн камеры не оставят шанса не заметить, каких усилий стоит атлетам то или иное упражнение.
Обеспечивать трансляции разных дисциплин на каждой из арены будут передвижные телевизионные станции со всей Европы.
Современные ПТС-ки приезжают в Минск из Словении, Хорватии, Польши, Греции, Румынии, Сербии.
Снимать борьбу и самбо будут белорусы, а вот, например, настольный теннис и гимнастику освещать доверили китайцам. Во время многих трансляций вещатели не преминут передать красоту и колорит столицы спортивного форума. Так, будут использоваться планы с бьюти-камер, а во время велогонок задействуют вертолёт.
На Европейских играх в Минске работать будет международная команда из 30 стран.
Так называемые логгеры будут внимательно внимательно следить за ходом Игр, сортируя по категориям и сохраняя для архива все знаковые моменты.
30 белорусских ребят присоединились к международной команде в этой секции, пройдя собеседования на английском.
Анна Козюлько, логгер:
Мы просматриваем игры и запоминающиеся моменты, самые главные – например, гол забили – мы должны это архивировать. То есть залогинить, так сказать.
Также эмоции игроков мы должны отметить. Например, если улыбается, плачет. Если какое-то ранение, например – мы тоже всё это отмечаем и это архивируется.
И потом какое-нибудь видео про Европейские игры, когда реклама, например, по телевизору – оно всё состоит из вот этих логинов, что мы делаем.
К началу соревнований нужно научиться в доли секунды ориентироваться в системе.
Слаженность действий в течение недели отрабатывают на тренингах. Руководит процессом яркий бразилец Джульерме. Фрилансер не упускает ни одной возможности поработать на таких соревнованиях. Тем более, побывать в центре Европы давно мечтал.
Джульерме Фагундес, логгинг-супервайзер ISB:
Я – не европеец, приехал из Бразилии, поэтому для меня это великолепная возможность соприкоснуться с другими культурами. Мне нравится, что камеры и телегруппы будут работать также и в городе, создавая футажи и ролики, не связанные с Играми, снимать интересные места, например, местные рестораны, говорить с местными людьми. Благодаря этому мы откроем для себя не только спортивную Беларусь. Это очень интересно!