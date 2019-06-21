Как будут снимать II Европейские игры: вертолёт во время велогонок, за слёзами спортсменов следят логгеры

Новейшие технологии позволят как никогда близко рассмотреть эмоции спортсменов, а слоу-мошн камеры не оставят шанса не заметить, каких усилий стоит атлетам то или иное упражнение.

Как будут вести видеосъёмку во время II Европейских игр, рассказали в программе «Специальный репортаж» .

Обеспечивать трансляции разных дисциплин на каждой из арены будут передвижные телевизионные станции со всей Европы.

На Европейских играх в Минске работать будет международная команда из 30 стран.

Снимать борьбу и самбо будут белорусы, а вот, например, настольный теннис и гимнастику освещать доверили китайцам. Во время многих трансляций вещатели не преминут передать красоту и колорит столицы спортивного форума. Так, будут использоваться планы с бьюти-камер, а во время велогонок задействуют вертолёт.

30 белорусских ребят присоединились к международной команде в этой секции, пройдя собеседования на английском.

Так называемые логгеры будут внимательно внимательно следить за ходом Игр, сортируя по категориям и сохраняя для архива все знаковые моменты.

Анна Козюлько, логгер:

Мы просматриваем игры и запоминающиеся моменты, самые главные – например, гол забили – мы должны это архивировать. То есть залогинить, так сказать.

Также эмоции игроков мы должны отметить. Например, если улыбается, плачет. Если какое-то ранение, например – мы тоже всё это отмечаем и это архивируется.

И потом какое-нибудь видео про Европейские игры, когда реклама, например, по телевизору – оно всё состоит из вот этих логинов, что мы делаем.

К началу соревнований нужно научиться в доли секунды ориентироваться в системе.