Футболистки сборной Беларуси обыграли в товарищеском матче команду Узбекистана

Подопечные Юрия Малеева сразу захватили инициативу, но все же на 21-й минуте счет открыли гостьи. Это послужило для белорусок хорошим стимулом, и наши девушки четырежды поразили ворота соперниц. Голевой дубль оформила Анна Пилипенко, еще по разу отличились Мелана Суровцева и Валерия Белая – 4:1.

Второй спарринг между командами состоится 17 июля в Барановичах. Для белорусок поединки с узбекской сборной являются одним из этапов подготовки к старту в первой в истории женской Лиге наций УЕФА.