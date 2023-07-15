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Футболистки сборной Беларуси обыграли в товарищеском матче команду Узбекистана

15 июля 2023 11:03
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Футболистки сборной Беларуси одержали победу в товарищеском матче над командой Узбекистана, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Футболистки сборной Беларуси обыграли в товарищеском матче команду Узбекистана-1

Подопечные Юрия Малеева сразу захватили инициативу, но все же на 21-й минуте счет открыли гостьи. Это послужило для белорусок хорошим стимулом, и наши девушки четырежды поразили ворота соперниц. Голевой дубль оформила Анна Пилипенко, еще по разу отличились Мелана Суровцева и Валерия Белая – 4:1.

Второй спарринг между командами состоится 17 июля в Барановичах. Для белорусок поединки с узбекской сборной являются одним из этапов подготовки к старту в первой в истории женской Лиге наций УЕФА.

# Футбол # Фотофакт

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