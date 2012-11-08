Новости Беларуси. Ассоциация студенческого спорта появилась в Беларуси. В ней – представители 54 вузов страны и всех заинтересованных ведомств. Председателем избран первый проректор БГУ Михаил Журавков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Совсем недавно о необходимости развития студенческого спорта обратил внимание президент Беларуси на заседании Национального олимпийского Комитета. Вузы должны поддерживать студентов, которые показывают высокие спортивные результаты. А в перспективе – это победы национальных команд на международной арене.

Анатолий Тозик, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Нужно объединить усилия вузов, скоординировать их усилия, помочь им создать необходимые условия. Потенциал сегодня есть, его надо организовать, систематизировать, посмотреть, что туда еще нужно добавить. У нас это должно получиться.

Михаил Журавков, председатель Белорусской ассоциации студенческого спорта:

Я не говорю, что студенческого спорта нет. Он есть, конечно. Но сейчас стоит задача его как-то объединить, найти хорошую финансовую поддержку для того, чтобы в университетах, как во всех странах мира, студенческий спорт не ассоциировался только с физкультурой, с массовым спортом. Все-таки студенты – это основная движущая сила спорта высших достижений.