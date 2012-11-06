Букмекер: Пожелаем БАТЭ удачи с Валенсией, но все-таки цифры говорят другое

В гостях программы «Утро. Студия хорошего настроения» спортивный комментатор телеканала СТВ Павел Лесив.

7 ноября произойдет знаменательное событие для белорусских футбольных болельщиков. БАТЭ сыграет в гостях у Валенсии. Сегодня мы узнаем у Павла самые последние подробности предстоящего матча.

Павел Лесив, спортивный комментатор телеканала СТВ:

Я думаю, что команде Виктора Гончаренко будет непросто, поскольку Валенсия будет играть дома и, скорее всего, команда захочет показать весь класс, свое мастерство перед родными болельщиками. Но, учитывая счет встречи в Минске, валенсийцы могут не совсем серьезно подойти к игре, потерять бдительность. Это может стать хорошим козырем у руках белорусов.

Паша, а у тебя есть какие-то личные ставки? Давай откровенно.

Павел Лесив:

Я редко рискую. Но говорят, что риск – дело благородное. Я, наверное, все-таки сделал бы ставку в пользу БАТЭ. Говоря о рейтингах, я последние данные рейтинга УЕФА нашел, бесспорный лидер испанская Барселона, но мюнхенская Бавария на третьем месте идет. БАТЭ, для сравнения, 56 место.

Вот так. Доверяй, но проверяй. А что говорят букмекеры? У нас на связи специалист одной из букмекерских контор.

Алина Иняшина, ведущий специалист букмекерской конторы:

Доброе утро! Коэффициент на матч Валенсия-БАТЭ достаточно предсказуемый. На победу Валенсии букмекеры дают коэффициент 1.2, достаточно высокий коэффициент на победу БАТЭ 11.1. Игроки не рискуют ставить большие деньги на этот матч, на данный момент максимальная ставка около 500 тысяч белорусских рублей. Пожелаем нашей команде удачи, но все-таки цифры говорят другое.