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7 ноября БАТЭ-Валенсия снова сыграют вместе, но на испанском поле

07 ноября 2012 14:12
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Новости Беларуси. БАТЭ — Валенсия. Сегодня в Испании пройдет футбольный матч 4 тура Лиги чемпионов. Борисовчане играют в гостях. Поединок пройдет на стадионе «Месталья». Поддержать свою команду в Испанию отправились и  белорусские болельщики. 

В первой встрече «БАТЭ» и «Валенсии», которая прошла в октябре в Минске, победа досталась испанцам. Для борисовчан это было первое поражение в матчах группы F чемпионской Лиги. До этого белорусская дружина обыграла французский «Лилль» и самый титулованный клуб Германии - мюнхенскую «Баварию». Настроение у белорусов боевое, они намерены выиграть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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# ФК БАТЭ

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