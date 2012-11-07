7 ноября БАТЭ-Валенсия снова сыграют вместе, но на испанском поле

Новости Беларуси. БАТЭ — Валенсия. Сегодня в Испании пройдет футбольный матч 4 тура Лиги чемпионов. Борисовчане играют в гостях. Поединок пройдет на стадионе «Месталья». Поддержать свою команду в Испанию отправились и белорусские болельщики.

В первой встрече «БАТЭ» и «Валенсии», которая прошла в октябре в Минске, победа досталась испанцам. Для борисовчан это было первое поражение в матчах группы F чемпионской Лиги. До этого белорусская дружина обыграла французский «Лилль» и самый титулованный клуб Германии - мюнхенскую «Баварию». Настроение у белорусов боевое, они намерены выиграть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Букмекер: Пожелаем БАТЭ удачи с Валенсией, но все-таки цифры говорят другое