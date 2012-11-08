Футболисты БАТЭ со счётом 2:4 уступили испанской «Валенсии»

Новости Беларуси. Футболистам БАТЭ в гостевом матче Лиги чемпионов с «Валенсией» так и не удалось исправить ошибки минской встречи. В игре 4-го тура, состоявшейся вчера на валенсийском стадионе «Месталья», борисовчане уступили хозяевам поля со счетом 2:4.



В гостях программы «Утро. Студия хорошего настроения» спортивный комментатор телеканала СТВ Павел Лесив накануне игры прогнозировал: белорусам в матче с испанцами придётся непросто, но всё-таки признался, что сделал бы ставку на родную команду.

Павел Лесив, спортивный комментатор телеканала СТВ:

Я думаю, что команде Виктора Гончаренко будет непросто, поскольку «Валенсия» будет играть дома и, скорее всего, команда захочет показать весь класс, свое мастерство перед родными болельщиками. Но, учитывая счет встречи в Минске, валенсийцы могут не совсем серьезно подойти к игре, потерять бдительность. Это может стать хорошим козырем у руках белорусов. Я, наверное, все-таки сделал бы ставку в пользу БАТЭ. Говоря о рейтингах, я последние данные рейтинга УЕФА нашел, бесспорный лидер испанская Барселона, но мюнхенская Бавария на третьем месте идет. БАТЭ, для сравнения, 56 место.

Специалист одной из букмекерских контор отметила, что игроки не рисковали ставить большие деньги на этот матч.

Алина Иняшина, ведущий специалист букмекерской конторы:

Коэффициент на матч Валенсия-БАТЭ достаточно предсказуемый. На победу Валенсии букмекеры дают коэффициент 1.2, достаточно высокий коэффициент на победу БАТЭ 11.1. Игроки не рискуют ставить большие деньги на этот матч, на данный момент максимальная ставка около 500 тысяч белорусских рублей. Пожелаем нашей команде удачи, но все-таки цифры говорят другое.

Наставник БАТЭ Виктор Гончаренко после проигрыша в матче с «Валенсией» заявил, что ему понравились действия борисовчан во втором тайме.

Виктор Гончаренко, главный тренер борисовского БАТЭ:

Несмотря ни на что, мы продолжали гнуть свою линию. Но допускали много ошибок в центре поля, которые приводили к взятию наших ворот. В действиях нашей команды мне понравилось, как после перерыва она отреагировала на проигрышный счет. Полагаю, большую часть второго тайма провели очень хорошо. На этом временном промежутке мы выровняли игру, создали достаточное количество моментов, два из которых реализовали. Два гола на «Месталье» дорогого стоят.

Гончаренко похвалил за игру Александра Глеба, отметив, что ему удавалось разгонять атаки команды.

Виктор Гончаренко, главный тренер борисовского БАТЭ:

Он действовал эффективно, разгоняя наши атаки вперед. Благодаря ему удавалось хорошо проходить центр поля. Но после того, как он устал, качество нашей игры изменилось. Считаю, что он сыграл хорошо, хотя нужно оценивать действия команды в целом, а не отдельно взятых футболистов.



Футболисты «Валенсии» по ходу матча с БАТЭ вели со счетом 3:0, однако перед заключительным отрезком игры пропустили два мяча.

Маурисио Пеллегрино, главный тренер «Валенсии»:

Мне не нравится, когда команда пропускает такие мячи, как сегодня. В целом мы провели встречу дисциплинированно, но едва мы ошибались, как БАТЭ забивал. Дела в команде постепенного налаживаются, но еще есть нам чем работать. Трибуны гонят нас вперед, и это помогает в тяжелые периоды. Это наш общий успех.

Подопечные Виктора Гончаренко резюмируют игру своей команды: должны были сыграть лучше, но стали жертвами собственных ошибок.

Виталий Родионов, нападающий БАТЭ:

Думаю, нам не хватило уверенности в себе и в какой-то степени характера. В первом тайме мы очень глубоко сели, много действовали в отборе. Не знаю, может, из-за того, что соперники вынудили нас так играть. Они подолгу контролировали мяч. Нам же мало что удавалось впереди. В такой ситуации у защитников нет времени на передышку, и это всегда тяжело и рано или поздно выливается в проблемы. В итоге получили два мяча, причем необязательных. Ни в коем случае не изменил своего мнения, что БАТЭ способен побеждать «Валенсию». Да и не вижу никаких проблем в сериях неудачных встреч с испанскими клубами. Конечно, для меня явилось неприятной неожиданностью то, что мы так неуверенно сыграли с валенсийцами в двух матчах. Сегодня у нас не ладился переход из обороны в атаку. Нужно разбираться, в чем дело. Но свой истинный потенциал мы не реализовали. После того как счет 3:2, мы воспрянули духом. Такой поворот событий всегда оказывает воодушевляющий эффект. Появилась надежда на ничью, но мы разрушили ее четвертым пропущенным голом.

Дмитрий БАГА, полузащитник БАТЭ:

Неровной получилась игра в нашем исполнении. Должны были сыграть лучше, но пали жертвами собственных ошибок. Из мелких огрехов вырастали большие – это и предопределило отрицательный исход. При первом голе «Валенсии» чуть не хватило концентрации. Затем сразу получили пенальти в свои ворота. На таком уровне сложно переломить ход поединка, который складывается подобным образом. Мы не опустили руки, старались исправить ситуацию. И сумели свести отставание к минимуму. Наверное, был какой-то шансик зацепить одно очко. Но, увы, пропустили четвертый мяч. И времени уже не оставалось. Сегодня впервые вышел в стартовом составе в нынешней групповой стадии. Чувствовал себя нормально и физически, и психологически. Хотя собой недоволен. Стремился принести команде максимум пользы, но также наошибался. В частности, в эпизоде с третьим взятием наших ворот. Если честно, был уверен, что один, и собирался отдать пас Егору Филипенко. Но здесь все решают доли секунды. Чуть замешкался – отобрали мяч и забили. После двух подряд поражений, думаю, по-хорошему разозлимся. Впереди очень важный матч с «Минском». Каждый из нас понимает его значимость. Постараемся победить, чтобы порадовать и своих болельщиков, и себя.

У испанских клубов БАТЭ еще никогда не выигрывал. Напомним, в первом матче этих команд 23 октября в Минске подопечные Виктора Гончаренко уступили «Валенсии» со счетом 0:3. К тому же, в субботу, 3 ноября настроение белорусской команде испортил «Нафтан», который в Новополоцке обыграл борисовчан в чемпионате Беларуси 1:0.

«Бавария» и «Валенсия» после четырех матчей набрали по 9 очков и лидируют в квартете F, БАТЭ (6 баллов) – идет третьим, французский «Лилль» (0) – четвертым. Главный тренер «Валенсии» Маурисио Пеллегрино на послематчевой конференции рассказал о дальнейших перспективах обеих команд.

Маурисио Пеллегрино, главный тренер «Валенсии»:

Я очень рад, эти три очка для нас очень важны. Нам еще предстоит домашний матч с «Баварией», который станет решающим. В группе еще ничего не ясно. Если БАТЭ выиграет следующую встречу, то сможет снова включиться в борьбу за выход в плей-офф. Но и наша судьба в наших же руках.

В 5-м туре 20 ноября «Валенсия» примет «Баварию», БАТЭ в тот же день на своем поле сыграет с «Лиллем».