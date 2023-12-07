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Артём Забелин пополнил состав баскетболистов «Минска»

07 декабря 2023 13:49
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Известный российский центровой Артем Забелин пополнил состав баскетболистов «Минска» перед встречей с «Астаной» в Единой лиге ВТБ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Артём Забелин пополнил состав баскетболистов «Минска»-1

Игрок в прошлом сезоне в составе казанского УНИКСа стал победителем турнира, а в 2010 году добился такого же успеха, выступая за московский ЦСКА. И сегодня Забелина можно будет увидеть в деле. Поединок с «Астаной» пройдет в Минске.

Напомним, БК «Минск» остается единственной командой, не одержавшей ни одной победы в нынешнем сезоне.

# Баскетбол # Фотофакт

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