Анна Сола лучшая на лыжне – статистика белорусских биатлонистов на Кубке России

Как оказалась, самый лучший ход имеет наша Анна Сола. На каждом километре белоруска была быстрее соперниц почти на секунду. Соответственно, если отечественная стреляющая лыжница минимизирует промахи, то будет значительно конкурентнее в борьбе за пьедестал. Место в своеобразном топе нашлось и Антону Смольскому. Он занимает второе место среди стрелков из положения стоя. Лидер мужской команды имеет 96 % закрытых мишеней. При этом на 5 выстрелов он тратит 27 секунд и 6 десятых.