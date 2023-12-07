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Анна Сола лучшая на лыжне – статистика белорусских биатлонистов на Кубке России

07 декабря 2023 11:15
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Организаторы Кубка России по биатлону после отмены третьего этапа в Тюмени поделились продвинутой статистикой после двух стартов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Анна Сола лучшая на лыжне – статистика белорусских биатлонистов на Кубке России-1

Как оказалась, самый лучший ход имеет наша Анна Сола. На каждом километре белоруска была быстрее соперниц почти на секунду. Соответственно, если отечественная стреляющая лыжница минимизирует промахи, то будет значительно конкурентнее в борьбе за пьедестал. Место в своеобразном топе нашлось и Антону Смольскому. Он занимает второе место среди стрелков из положения стоя. Лидер мужской команды имеет 96 % закрытых мишеней. При этом на 5 выстрелов он тратит 27 секунд и 6 десятых.

# Биатлон # Фотофакт

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