В Бресте стартовал чемпионат Беларуси по плаванию на короткой воде

Новости Беларуси. В Бресте стартовал чемпионат Беларуси по плаванию. Нужно отметить, что состязания проходят на неолимпийской короткой воде, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В турнир заявилось более 300 человек, включая лидеров сборной. Отсутствует лишь Илья Шиманович. Первые медали будут разыграны в вечерней сессии. Она начнется в 17 часов. Чемпионат страны будет продолжаться до 10 декабря.