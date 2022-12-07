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В Бресте стартовал чемпионат Беларуси по плаванию на короткой воде

07 декабря 2022 13:55
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Новости Беларуси. В Бресте стартовал чемпионат Беларуси по плаванию. Нужно отметить, что состязания проходят на неолимпийской короткой воде, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Бресте стартовал чемпионат Беларуси по плаванию на короткой воде-1

В турнир заявилось более 300 человек, включая лидеров сборной. Отсутствует лишь Илья Шиманович. Первые медали будут разыграны в вечерней сессии. Она начнется в 17 часов. Чемпионат страны будет продолжаться до 10 декабря.

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# Плавание # Илья Шиманович # Фотофакт

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