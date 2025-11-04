Белоруска Елена Бондарева стала серебряным призёром молодёжного ЧЕ по тяжёлой атлетике

У белорусской сборной по тяжёлой атлетике очередная медаль чемпионата Европы среди юниоров и молодежи. На вторую ступень пьедестала поднялась Елена Бондарева в категории свыше 86 среди девушек не старше 23 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В двоеборье белоруска уступила лишь грузинке Натии Гаделии. В рывке белоруска подняла штангу в 105, 108, и 110 килограммов, завоевав малое золото. В толчке Бондаревой удались только две попытки, и это серебряная медаль.

Ранее в весовой категории до 86 килограммов среди участниц до 23 лет на вторую ступень пьедестала поднялась Дарья Хейдер. В рывке и толчке наша спортсменка стала обладательницей малых серебряных наград, а в сумме, взяв 221 килограмм, уступила лишь спортсменке из Армении. Также накануне наша Екатерина Лещук в категории свыше 86 среди юниорок не старше 20 лет заняла восьмое место.