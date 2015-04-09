Артур Жоль: Молодежной сборной Беларуси по хоккею сложно будет претендовать на повышение в классе

На вопросы ведущего программы «Горячий лед» на СТВ отвечает журналист газеты «Прессбол» Артур Жоль.

Что скажешь по игре сборной Беларуси в матчах с Латвией. Оценки оптимистичные, пессимистичные, или идет обычная работа и какое-то цельное впечатление можно будет составить уже только к чемпионату мира?

Артур Жоль:

Нельзя говорить о сборной, об этих матчах в отрыве от тренировочного процесса. Я разговаривал со многими хоккеистами, находящимися сейчас в кэмпе Дэйва Льюиса, и все они отмечают как под копирку, что идет усердная работа, еще одна предсезонка, можно сказать, у команды. И все хоккеисты под нагрузками, действительно очень серьезные тренировки. Поэтому хоккей получился таким летним, когда еще в августе команды вкатываются в сезон, играют спарринги. И примерно так же сейчас играла сборная. Поэтому, да, можно покритиковать за какую-то малую результативность, за слабость в атаке, отчасти беззубость, но игроки, и Дмитрий Мильчаков это отметил, все под нагрузками, и поэтому нельзя еще что-то показать цельное. Вот когда выйдет команда на пик формы, ближе к апрелю, в поединках против Норвегии уже, мне кажется, можно будет четче видеть, на что способна наша сборная.

Сейчас 26 хоккеистов отправились в Данию. Как считаешь, кого мы увидим, сколько человек из этих 26 мы увидим на чемпионате мира? Насколько, скажем так, закончен состав сборной?

Артур Жоль:

Процентов на 60, возможно. Мы ждем еще группу игроков из КХЛ, которая осталась в «Ак Барсе». Это три очень сильных наших исполнителя. Плюс еще не подъехали те, чьи команды выбыли в полуфиналах КХЛ. Речь в первую очередь о Лаланде, Стасе. За океаном у нас есть еще Граборенко, Грабовский, даже Амброжейчик из главной молодежной лиги Квебека (вполне себе усиление для сборной, считаю). То есть реально порядка 8, может быть, 10 человек еще доедут. Если сейчас в заявку попадают 22, условно оставим 10-12, плюс 8-10, которые еще подъедут. То есть на 50-60% состав, который близок к оптимальному.

На неделе стали известны финалисты Кубка Гагарина. В серии между питерскими и московскими «армейцами» грянула настоящая сенсация. Хоккеисты СКА сумели вырвать победу, уступая в этом противостоянии 0:3. В истории розыгрыша Ку3бка Стэнли четыре раза команда вытаскивала серию, уступая по ходу 0:3. В Кубке Гагарина такое впервые. Неожиданно?

Артур Жоль:

Это драма, это триллер. Я не знаю, как еще можно назвать. И, конечно, это украшение всего чемпионата – такие противостояния. Неожиданно, хотя где-то уже на втором-третьем матче стало понятно, что СКА может зацепиться.

Твой прогноз на финал.

Артур Жоль:

СКА затратил много сил. И это отчасти плюс «Ак Барсу», потому что «Ак Барс» имел время передохнуть, перезагрузиться, если где-то что-то не получалось. Плюс «Ак Барс» хорошо обороняется, он может найти козыри против СКА. Вообще, во многом, если мы говорим о Быкове, то у «Ак Барса» есть Билялетдинов. Возможно, это два сильнейших на данный момент специалиста. И во многом эта серия станет как раз-таки противостоянием тренеров, потому что такое поражение, как ЦСКА потерпел в полуфинале, ведя 3:0 в серии, во многом это тренерское поражение. Квартальнов не зря взял по итогам противостояния всю вину на себя. Поэтому от тренеров будет очень много зависеть. И это будет, я думаю, классное противостояние.

Юниорская сборная Беларуси по хоккею на этой неделе проведет дебютный матч на чемпионате мира в группе А дивизиона I. В воскресенье подопечные Евгения Буцкевича сразятся с норвежскими сверстниками. На следующий день белорусам будут противостоять представители еще одной скандинавской сборной – датчане. В среду наши парни сыграют с венграми, в четверг – с французами, а заключительный матч турнира белорусы проведут в субботу, 18 апреля.

В прошлой программе мы рассказывали о подготовке нашей юниорской сборной, и что удивило – это отменный настрой. Практически все хоккеисты были уверены в конечном успехе. Как по-твоему, сможет сборная претендовать на повышение в классе?

Артур Жоль:

Сложно будет нам, традиционно сложно, потому что есть те же норвежцы, с которыми нам придется конкурировать. Вообще, что меня радует. Мне сразу вспоминается наш недавний успех на молодежном чемпионате мира в группе А дивизиона I. И тогда немаловажную роль сыграло то, что «Динамо-Шинник» действительно стал впервые полноценным базовым клубом молодежной сборной. И команда имела возможность практически весь сезон играть под началом Павла Перепехина, наигрывать какие-то сочетания. В общем, у них было много времени для того, чтобы подготовиться. Сейчас у нас есть «Динамо-Раубичи» в МХЛ-Б. Тоже базовый клуб юношеской сборной, который на протяжении сезона имел возможность также сыгрываться. Может, где-то не всегда хорошо получалось, не вышла команда в итоге в плей-офф, но в этом есть наш потенциал какой-то. То, что команда действительно работала вместе на протяжении долгого периода времени. Плюс будут игроки, которые поучаствовали уже в молодежном чемпионате мира. Тот же Буйницкий. Шансы на наш успех, по сравнению с предыдущими годами, я думаю, повышаются. Но так, чтобы однозначно сказать, что мы поедем и выиграем…

Это все-таки спорт, здесь в любом случае не стоит говорить.

Артур Жоль:

Мало того, что спорт, так это еще и юноши, это молодые ребята, где эмоции, которые могут просто не совладать с собой, не совладать с нервами, с эмоциями.

Артур, в конкурсе «Мисс «Динамо-Минск», на твой взгляд, победила лучшая девушка или были более достойные кандидатуры? Следил за конкурсом?

Артур Жоль:

Не зря, я думаю, каждая девушка получила свой титул. Там было много номинаций, потому что все они по-своему хороши.

Это поможет «Динамо» в следующем сезоне играть лучше и обыграть кого-нибудь в плей-офф? Или наоборот посеет раздор: будут говорить Калюжному, что эта девушка должна была быть лучшей, а он выбрал эту?

Артур Жоль:

Вряд ли это поможет нам непосредственно в хоккее. Красота и спорт – понятия неразрывные, всегда приятно посмотреть. И можно отметить только маркетинговую службу клуба, которая продвигает так бренд. Это не просто налепить эмблему на какую-нибудь воду, продавать ее, а это действительно масштабный конкурс на уровне всей страны.