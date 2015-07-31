Национальная сборная Беларуси готовится к чемпионату мира по муай тай

Новости Беларуси. Кунг-лун файт — относительно новый проект в бойцовском ринге. Тем не менее за неполных 2 года из никому не известного китайского действа он превратился в главный профессиональный турнир на планете. Белорусские представители муай-тай и кикбоксинга, как и подобает мировым законодателям мод, играют в нём не последнюю скрипку.

Два участника — две победы. К такому исходу белорусские бойцы болельщиков уже приучили. Правда, нынче виктории дались тяжелее обычного. Ведь и Дмитрий Валент, и Максим Петкевич сражались с китайцами. В китайском же проекте. Это до недавнего времени азиатов почти никто не знал. В последние же годы они заявляют о себе все громче. Для них нет авторитетов. Они наняли лучших тайских и европейских тренеров и готовы покорить мир. Белорусы остаются одними из тех, кто еще способен составить конкуренцию представителям Поднебесной. Максим Петкевич и Дмитрий Валент, одолев оппонентов, заставили заговорить о себе всю мировую общественность. Но это — только начало. В планах — интегрировать в проект всех первых номеров национальной сборно, сообщили в программе «СТВ-спорт».

Что касается самой сборной, то сейчас команда готовится к чемпионату мира. В Таиланд отправится солидная делегация — всего более 30 бойцов. Естественно, что задачи перед командой ставятся грандиозные. Попасть в призы — этого мало. Чемпионство. И никак по-другому.