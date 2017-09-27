27 сентября начался прием заявок от кандидатов в волонтеры II Европейских игр
Новости Беларуси. Старт кампании дал Белорусский республиканский союз молодежи. Заполнить анкеты желающие могут как в так письменном виде, так и электронном – на сайте организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Отбор кандидатов будет проводиться в течение всего учебного года.
Помогать ориентироваться в программе и на местности участникам и гостям масштабного спортивного турнира будут 6000 добровольцев. Специально для них организуют обучающие занятия.
Ян Капачевский, студент Белорусского национального технического университета:
Такое масштабное будет первое. А так я участвовал в этапе кубка мира по конькобежному спорту, по фигурному катанию. Так же у нас будет финал Кубка Дэвиса, я там тоже приму участие в волонтерском движении.
Это отличная возможность попрактиковать свой иностранный язык.
Сергей Фурманов, начальник управления спорта и туризма Мингорисполкома:
Безусловно, будет проведена определенная работа. Большинства из этих молодых людей будут владеть иностранными языками, в том числе разбираться в специфике определенных видов спорта, потому что они на различных этапах нам понадобятся и на спортивных объектах, и в местах проживания официальных лиц, участников соревнований.
Люди должны быть подготовлены.
В Минске им будет дан старт в июне 2019 года. Для 4000 атлетов аренами для спортивных баталий станут 12 площадок.