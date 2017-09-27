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27 сентября начался прием заявок от кандидатов в волонтеры II Европейских игр

27 сентября 2017 14:28
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Новости Беларуси. Старт кампании дал Белорусский республиканский союз молодежи. Заполнить анкеты желающие могут как в так письменном виде, так и электронном – на сайте организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отбор кандидатов будет проводиться в течение всего учебного года.

Помогать ориентироваться в программе и на местности участникам и гостям масштабного спортивного турнира будут 6000 добровольцев. Специально для них организуют обучающие занятия.

27 сентября начался прием заявок от кандидатов в волонтеры II Европейских игр-1

Ян Капачевский, студент Белорусского национального технического университета:
Такое масштабное будет первое. А так я участвовал в этапе кубка мира по конькобежному спорту, по фигурному катанию. Так же у нас будет финал Кубка Дэвиса, я там тоже приму участие в волонтерском движении.

Это отличная возможность попрактиковать свой иностранный язык.

27 сентября начался прием заявок от кандидатов в волонтеры II Европейских игр-4

Сергей Фурманов, начальник управления спорта и туризма Мингорисполкома:
Безусловно, будет проведена определенная работа. Большинства из этих молодых людей будут владеть иностранными языками, в том числе разбираться в специфике определенных видов спорта, потому что они на различных этапах нам понадобятся и на спортивных объектах, и в местах проживания официальных лиц, участников соревнований.

Люди должны быть подготовлены.

В Минске им будет дан старт в июне 2019 года. Для 4000 атлетов аренами для спортивных баталий станут 12 площадок.

# Европейские игры # Сергей Фурманов # Фотофакт

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