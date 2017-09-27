27 сентября начался прием заявок от кандидатов в волонтеры II Европейских игр

Новости Беларуси. Старт кампании дал Белорусский республиканский союз молодежи. Заполнить анкеты желающие могут как в так письменном виде, так и электронном – на сайте организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отбор кандидатов будет проводиться в течение всего учебного года.

Помогать ориентироваться в программе и на местности участникам и гостям масштабного спортивного турнира будут 6000 добровольцев. Специально для них организуют обучающие занятия.