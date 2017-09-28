Минское «Динамо» завершило выездную серию в регулярном чемпионате КХЛ, потерпев поражение от «Авангарда» – 1:4

Новости Беларуси. Минское «Динамо» на минорной ноте завершило выездную серию в регулярном чемпионате КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Омске «зубры» встречались с хоккеистами «Авангарда» и потерпели поражение – 1:4. К положительным моментам матча отнесем первую в КХЛ шайбу молодого белорусского форварда Егора Шаранговича. Теперь в активе минского клуба 17 очков после 16 проведенных встреч. Клуб занимает 11-е место в западной конференции.