Прямой эфир

Минское «Динамо» завершило выездную серию в регулярном чемпионате КХЛ, потерпев поражение от «Авангарда» – 1:4

28 сентября 2017 09:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Минское «Динамо» на минорной ноте завершило выездную серию в регулярном чемпионате КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Минское «Динамо» завершило выездную серию в регулярном чемпионате КХЛ, потерпев поражение от «Авангарда» – 1:4-1

В Омске «зубры» встречались с хоккеистами «Авангарда» и потерпели поражение – 1:4. К положительным моментам матча отнесем первую в КХЛ шайбу молодого белорусского форварда Егора Шаранговича. Теперь в активе минского клуба 17 очков после 16 проведенных встреч. Клуб занимает 11-е место в западной конференции.

«Динамо» возвращается домой и в начале следующей недели проведет на «Минск-Арене» два матча: 2 октября команда Горди Дуайера сразится с московскими динамовцами, а 4 октября – с хоккеистами «Барыса».

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Видеофакт: одержавшие победу 9-летние хоккеисты минской «Юности» исполнили белорусский гимн в Пскове
28 сентября 2017 08:06

Видеофакт: одержавшие победу 9-летние хоккеисты минской «Юности» исполнили белорусский гимн в Пскове

Как будто и не уходил из «Арсенала»: Александр Глеб встретился с Арсеном Венгером
28 сентября 2017 07:40

Как будто и не уходил из «Арсенала»: Александр Глеб встретился с Арсеном Венгером

«Арсенал» в Беларуси: с каким настроем к этому матчу подходят подопечные Ермаковича и Венгера
28 сентября 2017 07:34

«Арсенал» в Беларуси: с каким настроем к этому матчу подходят подопечные Ермаковича и Венгера