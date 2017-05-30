Открытие чемпионата Европы по шахматам прошло в Минске 29 мая

Новости Беларуси. Участники чемпионата Европы по шахматам готовятся вступить в бой. 29 мая в Минске прошло торжественное открытие континентального первенства. В турнире принимают участие спортсмены из 40 стран, традиционно лидерские роли у россиян, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусская сборная попробует достойно выступить на домашних соревнованиях. Наша национальная команда представлена сильнейшим составом, первым номером которого является Сергей Жигалко. Цель – попадание в топ-22. Именно столько шахматистов по итогам чемпионата Европы получат право выступить на Кубке мира.