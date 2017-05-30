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Александр Лукашенко переизбран на пост Президента НОК Беларуси

30 мая 2017 07:32
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко переизбран на пост Президента Национального олимпийского комитета. В эти минуты в НОК Беларуси проходит олимпийское собрание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко переизбран на пост Президента НОК Беларуси-1

Начиная встречу, глава государства отметил, что необходимо откровенно и принципиально дать оценку развитию олимпийского движения применительно к сегодняшним реалиям, пересмотреть и кадровый состав этой спортивной структуры. Кроме того, речь пойдет о подготовке спортсменов к предстоящим зимним и летним Олимпийским играм.

# Государственная политика в области спорта # Александр Лукашенко

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