Александр Лукашенко переизбран на пост Президента НОК Беларуси

Новости Беларуси. Александр Лукашенко переизбран на пост Президента Национального олимпийского комитета. В эти минуты в НОК Беларуси проходит олимпийское собрание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Начиная встречу, глава государства отметил, что необходимо откровенно и принципиально дать оценку развитию олимпийского движения применительно к сегодняшним реалиям, пересмотреть и кадровый состав этой спортивной структуры. Кроме того, речь пойдет о подготовке спортсменов к предстоящим зимним и летним Олимпийским играм.