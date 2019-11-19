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Минское «Динамо» уступило хоккеистам «Торпедо» в начале выездной серии КХЛ

19 ноября 2019 20:55
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Новости Беларуси. Минское «Динамо» с поражения начало очередную выездную серию в рамках Континентальной хоккейной лиги. В Нижнем Новгороде «зубры» встречались с торпедовцами и уступили – 2:3.

Минское «Динамо» уступило хоккеистам «Торпедо» в начале выездной серии КХЛ-1

В первом периоде хозяева открыли счет, во втором «Динамо», благодаря шайбе Евенко, сравняло. В начале заключительной трети торпедовцы вновь вырвались вперед. Под занавес встречи они еще раз забросили в пустые ворота, а динамовцы одну шайбу отквитали (отличился Пулккинен) – 2:3.

Впереди у «Динамо» матчи против «Спартака» и «Авангарда».

Минское «Динамо» уступило хоккеистам «Торпедо» в начале выездной серии КХЛ-4

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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